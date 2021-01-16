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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bu sabah 8:00 itibarıyla, son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok yağış Akıncılar’a düştü.

16 Ocak 2021 Cumartesi 12:15
Yağış miktarları
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bu sabah 8:00 itibarıyla, son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok yağış Akıncılar’a düştü.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış; Akıncılar’da 6, Koruçam’da 2, Vadili, Lefke, Akdoğan, Çayönü, Yeşilırmak, Akdeniz, Geçitkale, Kırıkkale, Mağusa ve Doğancı’da 1 kilogram olarak ölçüldü.

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Diğer yörelerde ise 0,1 ile 0,4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 16.01.2021 13:30
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yağış Miktarları
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