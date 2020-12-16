Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 60 kilogram ile Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün ve gece gerçekleşen yağışların yörelere göre miktarları şöyle:

“Dipkarpaz 60 kg/m², Sipahi 54 kg/m², Taşkent 36 kg/m², Mehmetçik 33 kg/m², Bostancı 29 kg/m², Güzelyurt, Zümrütköy 28 kg/m², Karaoğlanoğlu 24 kg/m², Gönendere 23 kg/m², Akıncılar 22 kg/m², Doğancı 21 kg/m², Değirmenlik 19 kg/m², Gaziveren 18 kg/m², Girne 17 kg/m², Alayköy, Ercan 16 kg/m², Dörtyol 15 kg/m², Lefkoşa 14 kg/m², Beylerbeyi, Gazimağusa 13 kg/m², Pile 12 kg/m²”