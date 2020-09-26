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Yagış miktarları

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre dün en çok yağış metrekareye 22 ve 20 kilogramla Mallıdağ ve Akıncılar’a düştü.

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:59
Yagış miktarları
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Meteoroloji Dairesinin verilerine göre dün en çok yağış metrekareye 22 ve 20 kilogramla Mallıdağ ve Akıncılar’a düştü.

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Daire tarafından yapılan ölçümlerde dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında, metrekareye Mallıdağ’a 22, 

Akıncılar’a 20, Tatlısu’ya 17, Kantara’ya 6, Kırıkkale’ye 5 ve Akdoğan’a 4 kilogram yağış düştü.

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Son Güncelleme: 26.09.2020 13:47
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