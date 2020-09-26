Yagış miktarları

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre dün en çok yağış metrekareye 22 ve 20 kilogramla Mallıdağ ve Akıncılar’a düştü.

Daire tarafından yapılan ölçümlerde dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında, metrekareye Mallıdağ’a 22,

Akıncılar’a 20, Tatlısu’ya 17, Kantara’ya 6, Kırıkkale’ye 5 ve Akdoğan’a 4 kilogram yağış düştü.