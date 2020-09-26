Yagış miktarları

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre dün en çok yağış metrekareye 22 ve 20 kilogramla Mallıdağ ve Akıncılar’a düştü.
Akıncılar’a 20, Tatlısu’ya 17, Kantara’ya 6, Kırıkkale’ye 5 ve Akdoğan’a 4 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Dairesinin verilerine göre dün en çok yağış metrekareye 22 ve 20 kilogramla Mallıdağ ve Akıncılar’a düştü.
Meteoroloji Dairesinin verilerine göre dün en çok yağış metrekareye 22 ve 20 kilogramla Mallıdağ ve Akıncılar’a düştü.
Akıncılar’a 20, Tatlısu’ya 17, Kantara’ya 6, Kırıkkale’ye 5 ve Akdoğan’a 4 kilogram yağış düştü.