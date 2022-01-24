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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Tatlısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.
Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg yağış aldığı belirlenen açıklamaya göre, diğer yağmurlu bölgelere metrekareye 2 kg’ın altında yağış düştü.

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Meteorloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dağlık kesimlerde kar yağışı olduğu da ifade edildi.

 

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Son Güncelleme: 24.01.2022 12:25
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