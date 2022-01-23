Yağış miktarları

Ülkede dünden bu sabaha en çok yağışın 32 kg ile Zafer Burnu’na düştüğü açıklandı.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 22 Ocak 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar kaydedilen yağışı yörelere göre dağılımı şöyle:
Son Güncelleme: 23.01.2022 12:32
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.
Ülkede dünden bu sabaha en çok yağışın 32 kg ile Zafer Burnu’na düştüğü açıklandı.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 22 Ocak 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar kaydedilen yağışı yörelere göre dağılımı şöyle: