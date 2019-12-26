Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede en fazla yağış Koruçam’a düştü.
Yağış miktarı
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede en fazla yağış Koruçam’a düştü.
26 Aralık 2019 Perşembe 11:25
Rapora göre ilgili sürede Koruçam’da metrekareye 39 kg yağış düşerken Yeşilırmak’a 28 kg, Çamlıbel ve Kalkanlı’ya 20 kg, Akdeniz’e 19 kg, Gaziveren’e 16 kg, Lefkoşa’ya 15 kg, Doğancı’ya 14 kg, Gemikonağı, Güzelyurt ve Kozanköy’e 13 kg, Selvilitepe’ye 12 kg ve Lefke’ye 11 kg yağış düştü.
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