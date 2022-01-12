Yağış bitiyor, hava soğuyor

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.
Yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, hava cumadan 19 Ocak Çarşamba’ya kadar genellikle parçalı bulutlu olacak.
12 Ocak 2022 Çarşamba 15:05
Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.
Son Güncelleme: 12.01.2022 15:39