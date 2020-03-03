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Yaga, Kuzey İrlanda’daki Yatırım Ajansı Modellerinde İncelemelerde Bulundu

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve beraberindeki bir heyet Kuzey İrlanda’da bazı üst düzey temaslarda bulundu. 

Yaga, Kuzey İrlanda’daki Yatırım Ajansı Modellerinde İncelemelerde Bulundu

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve beraberindeki bir heyet Kuzey İrlanda’da bazı üst düzey temaslarda bulundu. 

03 Mart 2020 Salı 13:47
Yaga, Kuzey İrlanda’daki Yatırım Ajansı Modellerinde İncelemelerde Bulundu
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Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve beraberindeki bir heyet Kuzey İrlanda’da bazı üst düzey temaslarda bulundu. 
Kuzey İrlanda’daki “yatırım ajansında tek durak ofisi, iş geliştirme ve kuluçka merkezi” modellerine yönelik iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyen YAGA heyeti uygulanabilecek benzer çalışmalara ilişkin ilk adımları da attı.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu başkanlığındaki heyet Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kuzey İrlanda Yurtdışı İşbirliği – (Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen İnovatif Girişimcilik Projesi kapsamında, Kuzey İrlanda’daki yatırım ajansı, iş geliştirme ve kuluçka merkezi modellerine yönelik iyi uygulama örneklerini inceledi.
Gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında Stormont Parlamento Binası’nda devlet işleyiş modeli, kamu sektörü ve kamu-özel yatırım modelleri yapısı hakkında bilgi edinildi.
Ardından, YAGA eş kurumu olan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Invest Northern Ireland (INI) ile çalışma toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda ajansın yapısal dönüşümü ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tek durak ofisi modelleri ve finansal destek programı uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi alındı. 

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Ayrıca Enterprise Northern Ireland’ (ENI), Kuzey İrlanda’daki kuluçka ve iş geliştirme merkezleri olan The Innovation Factory, Catalyst ve Omagh Enterprise Company’e  ziyaretlerde bulunuldu. 
Kuzey İrlanda’nın yatırımcılara yönelik yerel ve küresel çalışma yöntemleri ve yatırım teşviklerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı çeşitli toplantılar sonrasında, Kuzey Kıbrıs’taki yatırım iklimi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kurumlara bilgi verildi ve işbirliği olanakları görüşüldü. 
YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, ziyaretle ilgili açıklamasında, Kuzey İrlanda Yurtdışı İşbirliği (Northern Ireland Cooperation Overseas) (NI-CO) hakkında bilgi verip, YAGA’nın ülkede yatırımların geliştirilmesi, yatırımların doğru yönlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyetlerini yürüttüğüne dikkat çekti.
Sertoğlu, ayrıca, İnovatif Girişimcilik Projesi hakkında da bilgi vererek, AB'nin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasına verdiği desteği sürdürmek amacıyla Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) ile 2018 yılı sonunda bir anlaşma imzalandığını kaydetti. Sertoğlu ayrıca üç yıllık projenin inovasyon, kapsayıcı ve girişimci katılım, toplum diyaloğu ve bilgi paylaşımına yönelik ortak alanlar açmayı hedeflediğini belirtti.
Sertoğlu, proje kapsamında  Lefkoşa sur içinde bir inovasyon merkezinin kurulması, girişimciler, yenilikçiler ve araştırmacılara hizmet sağlanması ve Kıbrıs Türk toplumundaki girişimcilik ekosistemi ve kültürünün iyileştirilmesi üzerine odaklanacağını; toplumlararası diyalog ve iş birliğinin de teşvik edileceğini kaydetti. 
(TUĞ/FEZ)
 

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