banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
14 yaşındaki çocuk kayıp
14 yaşındaki çocuk kayıp
Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
“Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
banner376

Yabancı ve milli yüzücüler KKTC'ye “barış ve doğa” için yüzüyor

Yabancı ve milli yüzücüler, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) “barış ve doğa” için yüzüyor.

31 Ağustos 2021 Salı 19:00
Yabancı ve milli yüzücüler KKTC'ye “barış ve doğa” için yüzüyor

Türkiye Cumhuriyeti Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı’nın, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve “Akdeniz Barış Parkuru” olarak adlandırılan organizasyona katılan yabancı ve milli yüzücüler, bu sabah saat 06.45’te Mersin Taşucu’dan Girne’ye doğru yüzmeye başladı.
Akdeniz Barış Parkuru’nda “barış ve doğa için kulaç atan” yüzücülerin, su ve hava koşullarına göre, yarın saat 18.00 dolaylarında Girne Antik Liman’da olmaları öngörülüyor.
Yüzücülere, Taşucu’ndan itibaren sahil güvenlik botu eşlik ediyor.
Organizasyona katılan ve yaş aralığı 18- 65 olarak değişen yüzücüler şöyle:
“Mehmet Alp Kayaaslan, Lisa Pharr-Amerika, Sebastien Sudrie-Fransa, Natalia Aleshchenko-Rusya, Prof Dr. Aydın Yağmurlu-Türkiye, Zeina Hokayem-Lübnan/ Fransa, Vincent Toulto-Belçika/İtalya, Nukhet Atılgan-Türkiye, Raquel Castro Camarero-İspanya, Erman Akkaya-Türkiye, Liumila Kokhan-Rusya.”
Kano sporcularının da bu yıl ilk kez katıldığı organizasyonla, Akdeniz’in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunu göstermek, KKTC ve Türkiye’nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi, Türkiye’nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.
Kano sporcuları Mustafa Sarpaşan ve Züleyha Günütlü Yalçın.

banner341
YÜZÜCÜLER İÇİN AKDENİZ’DE ALTERNATİF PARKUR
Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle ayrıca yüzücüler için dünyada Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturmak hedefleniyor.
Yaklaşık 100 km oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor.
WOWSA’DAN BARIŞ PARKURU’NA YILIN PERFORMANS ÖDÜLÜ
Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı daha önce, 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında “Barış Parkuru” adıyla yüzme gerçekleştirdi.
“Barış Parkuru” geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın Performansı” oylamasında ikinci oldu.
 

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 19:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu; “Petrol sızıntısı nedeniyle Suriye nezdinde girişim yapılması için uluslararası hukuk uygun”
Hasipoğlu; “Petrol sızıntısı nedeniyle Suriye nezdinde girişim yapılması için uluslararası hukuk uygun”
Özersay ABD'li senatör Menedez’e yanıt verdi; “Hayatının en büyük hayalkırıklığı olacak”
Özersay ABD'li senatör Menedez’e yanıt verdi; “Hayatının en büyük hayalkırıklığı olacak”
Başbakan Ersan Saner MTG Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Başbakan Ersan Saner MTG Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Tatar: “Kısa vadede risk atlatıldı ancak tedbirler uygulanmaya devam ediyor”
Tatar: “Kısa vadede risk atlatıldı ancak tedbirler uygulanmaya devam ediyor”
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği acil durum ekibi oluşturmak istiyor
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği acil durum ekibi oluşturmak istiyor
İskele EVKAF Türk Maarif Koleji açılıyor
İskele EVKAF Türk Maarif Koleji açılıyor
TKP 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü selamladı
TKP 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü selamladı
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi cinsel tacize karşı yürüyüş düzenliyor
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi cinsel tacize karşı yürüyüş düzenliyor
Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’
Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” uygulaması yapılmasını talep etti
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” uygulaması yapılmasını talep etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim