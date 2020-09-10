Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"

KKTC'de öğrenim gören bir grup yabancı öğrenci bazı üniversitelerin pandemi nedeni ile çevrimiçi eğitim yapacak olmasını yersiz bulduklarını ifade ederek, KKTC'nin sağlık açısından tehlike arz etmeyen güvenli bir ada ülkesi olduğu mesajını verdi.

Öğrenciler ortak mesajlarında KKTC'nin dünya çapında pandemiden dolayı ölüm oranının en düşük ülkelerden biri olduğunu ve Covid-19'la bugüne kadar başarılı bir mücadele verildiğini, pandemi sürecinde yabancı öğrencilere sahip çıkıldığı ve her ihtiyaçları ile yakından ilgilenildiğini belirterek, 'KKTC'ye gelmekten korkmayın' çağrısını yaptılar.

Açıklamada bulunan bazı öğrenciler;

Öğrenci isim: Elknur Balikoglu

Kıbrıs,öğrenciler için gerçekten rahat bir yer ben de burada Kıbrıs'ı Türkiye'den daha çok yaşamayı tercih ediyorum.

DAÜ gerçekten iyi bir üniversite, aynı zamanda güzel görünüyor, Gazimağusa'da bulunan üniversite okumak için gerçekten iyi bir yer ve burada çok sayıda öğrencinin olduğu bir yer. Ayrıca buradaki konaklama mükemmel POP ART yurtta yaşıyorum gerçekten çok iyi, bizlere COVID-19 kurallarında odaları temizliyorlar, gereken kurallara herkes uyuyor. Buradaki öğrenciler kurallara çok dikkat ediyorlar.

Öğrenci İsim: - Süleyman Alruwais Ülke: - Libya

Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs oldukça iyi çünkü buradaki insanların çoğunun öğrenciler olduğunu gördüğüm için geldim.Ayrıca burada Kıbrıs'ta herkes kurallara uyuyor, Burada gördüğüm kadarıyla Türkiye'de 10 aydan fazla yaşadım,Türkiye'den daha küçük vakalar var, yani burası ile orası arasında büyük fark var, burada daha fazla tasarruf var.Kıbrıs'taki yaşamı gördüğüm kadar size çalışma şansı veriyor. DAÜ buranın en iyi üniversitesi burada okumaktan mutluluk duyuyorum, öğrencilerin ders çalışmasına yardımcı oluyor. Konaklama için de bu adadaki en iyi yurtta POP ART yaşamaktan çok mutluyum, buraya geldiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.Son olarak, buradaki en iyi şey, herkes sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğudur. Burası için endişe edilecek bir durum yoktur.

Öğrenci isim: - Sanghyuk Moon Ülkesi: Güney Kore

Kıbrıs'a geldiğimden beri gerçekten iyi bir yer olduğunu söyleyebilirim. Geleli 1 hafta oldu, gördüğüm kadarıyla burada yaşayan çok fazla öğrenci var. İyi arkadaşlar edindim. Ayrıca kendimi burada güvenli hissediyorum çünkü burada yaşayan herkes kurallara uyuyor (maskelerini takıyor, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar). Konaklama ile ilgili de kendimi çok iyi, rahat ve güvende hissediyorum. Özellikle kaldığım yurt POP ART adadaki en yurttur.

KKTC'nin doğal güzellikleri, kaliteli eğitimi, güvenli bir ada ülkesi olması ve konforlu yaşam tarzının öğrenciler için büyük bir fırsat ve avantaj olduğunu ifade eden öğrenciler KKTC'de yaşamaktan ve burada öğrenim görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversite yönetimlerine de çağrıda bulundular ve yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekerek gerekli tedbirler alındığı takdirde yüz yüze eğitimin sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini ifade ettiler. (MHA)