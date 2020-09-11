banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
465.893
DOLAR
7.4460
STERLİN
9.5947
EURO
8.8109
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"

KKTC'de öğrenim gören bir grup yabancı öğrenci bazı üniversitelerin pandemi nedeni ile çevrimiçi eğitim yapacak olmasını yersiz bulduklarını ifade ederek, KKTC'nin sağlık açısından tehlike arz etmeyen güvenli bir ada ülkesi olduğu mesajını verdi.

11 Eylül 2020 Cuma 09:20
Yabancı uyruklu öğrencilerden önemli çağrı: "KKTC'ye gelmekten korkmayın"
banner337
banner351

KKTC'de öğrenim gören bir grup yabancı öğrenci bazı üniversitelerin pandemi nedeni ile çevrimiçi eğitim yapacak olmasını yersiz bulduklarını ifade ederek, KKTC'nin sağlık açısından tehlike arz etmeyen güvenli bir ada ülkesi olduğu mesajını verdi.

Öğrenciler ortak mesajlarında KKTC'nin dünya çapında pandemiden dolayı ölüm oranının en düşük ülkelerden biri olduğunu ve Covid-19'la bugüne kadar başarılı bir mücadele verildiğini, pandemi sürecinde yabancı öğrencilere sahip çıkıldığı ve her ihtiyaçları ile yakından ilgilenildiğini belirterek, 'KKTC'ye gelmekten korkmayın' çağrısını yaptılar.

Açıklamada bulunan bazı öğrenciler;

Öğrenci isim: Elknur Balikoglu

Kıbrıs,öğrenciler için gerçekten rahat bir yer ben de burada Kıbrıs'ı Türkiye'den daha çok yaşamayı tercih ediyorum.

banner341
DAÜ gerçekten iyi bir üniversite, aynı zamanda güzel görünüyor, Gazimağusa'da bulunan üniversite okumak için gerçekten iyi bir yer ve burada çok sayıda öğrencinin olduğu bir yer. Ayrıca buradaki konaklama mükemmel POP ART yurtta yaşıyorum gerçekten çok iyi, bizlere COVID-19 kurallarında odaları temizliyorlar, gereken kurallara herkes uyuyor. Buradaki öğrenciler kurallara çok dikkat ediyorlar.

Öğrenci İsim: - Süleyman Alruwais  Ülke: - Libya

Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs oldukça iyi çünkü buradaki insanların çoğunun öğrenciler olduğunu gördüğüm için geldim.Ayrıca burada Kıbrıs'ta herkes kurallara uyuyor, Burada gördüğüm kadarıyla Türkiye'de 10 aydan fazla yaşadım,Türkiye'den daha küçük vakalar var, yani burası ile orası arasında büyük fark var, burada daha fazla tasarruf var.Kıbrıs'taki yaşamı gördüğüm kadar size çalışma şansı veriyor. DAÜ buranın en iyi üniversitesi burada okumaktan mutluluk duyuyorum, öğrencilerin ders çalışmasına yardımcı oluyor. Konaklama için de bu adadaki en iyi yurtta POP ART yaşamaktan çok mutluyum, buraya geldiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.Son olarak, buradaki en iyi şey, herkes sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğudur. Burası için endişe edilecek bir durum yoktur.

Öğrenci isim: - Sanghyuk Moon Ülkesi: Güney Kore

Kıbrıs'a geldiğimden beri gerçekten iyi bir yer olduğunu söyleyebilirim. Geleli 1 hafta oldu, gördüğüm kadarıyla burada yaşayan çok fazla öğrenci var. İyi arkadaşlar edindim. Ayrıca kendimi burada güvenli hissediyorum çünkü burada yaşayan herkes kurallara uyuyor (maskelerini takıyor, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar). Konaklama ile ilgili de kendimi çok iyi, rahat ve güvende hissediyorum. Özellikle kaldığım yurt POP ART adadaki en yurttur.

KKTC'nin doğal güzellikleri, kaliteli eğitimi, güvenli bir ada ülkesi olması ve konforlu yaşam tarzının öğrenciler için büyük bir fırsat  ve avantaj olduğunu ifade eden öğrenciler KKTC'de yaşamaktan ve burada öğrenim görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversite yönetimlerine de çağrıda bulundular ve yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekerek gerekli tedbirler alındığı takdirde yüz yüze eğitimin sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini ifade ettiler.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yabancı Uyruklu öğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili Önerilerini başbakanlığa sundu
Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili Önerilerini başbakanlığa sundu
LTB’den geçici mesai  düzenlemesi
LTB’den geçici mesai  düzenlemesi
Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor
Temmuz Ve Ağustos Ayı Destek Ödemeleri Bugün Yapılıyor
KTAMS Greve Devam Ediyor
KTAMS Greve Devam Ediyor
Milliyetçi Demokrasi Partisi’nde Yeni Görevlendirmeler
Milliyetçi Demokrasi Partisi’nde Yeni Görevlendirmeler
Bakanlar Kurulu Toplanacak
Bakanlar Kurulu Toplanacak
11 Eylül 2020 Ek Gündem
11 Eylül 2020 Ek Gündem
11 Eylül 2020 Cuma Gündemi
11 Eylül 2020 Cuma Gündemi
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak
Sağlık Bakanlığı: Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim