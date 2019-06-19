Yabancı uyruklu 6 kişi Gazimağusa denizinde boğulma tehlikesi geçirdi

VATANDAŞLAR VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILAN KİŞİLER HASTANEDEN TABURCU OLDU

Yabancı uyruklu 6 kişi dün öğleden sonra Gazimağusa denizinde boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından taburcu olduğu açıklandı.

Söz konusu şahısların üçü vatandaşlar tarafından karaya çıkarılırken, diğer üçü sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bahse konu şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra taburcu oldu.