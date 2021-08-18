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Yabancı öğrenciler, yeni eğitim dönemi için alınan tedbirlerle ilgili endişeli

KKTC’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencileri temsil eden “Vois Cyprus” isimli sivil toplum örgütü, uluslararası öğrencilerin koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açıklanan kararların net ve İngilizce dilinde olmamasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarına işaret ederek,  yetkililerden daha verimli iletişim sağlanması talebinde bulundu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:45
Yabancı öğrenciler, yeni eğitim dönemi için alınan tedbirlerle ilgili endişeli

Vois Cyprus tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı öğrencilere yönelik “koyu kırmızı-gri ülkelerden gelecek öğrencilere uygulanacak merkezi karantina” konusu başta olmak üzere alınan tedbirlere ilişkin endişeler paylaşıldı.

Açıklamada, “bilgiye yeterli erişimin bir insan hakkı” olduğu hatırlatılarak, “bu iletişim eksiliği sorunlarının ve yetkili organların adil olmayan politikalarının yeni olmadığı ve gittikçe arttığı” öne sürüldü.

Öğrencilerin “merkezi karantinanın” tam olarak ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığı, merkezi karantina için ödenmesi gereken yüksek meblağlardan bahsedildiği ancak bunun hakkında “resmi bilgi” verilmemesinden dolayı mağdur olunduğu ifade edilerek, “Sizin çocuklarınız bu şekilde muamele görse kabul eder miydiniz?” sorusu yöneltildi.

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Yeni aşı sertifikasyon sistemi (AdaPass) ile ülkedeki birçok yere giriş sağlanacağı ancak bu açıklamanın Türkçe yapılmasından dolayı yabancı öğrencilerin haberdar olmadığına işaret edilerek, havalimanında takılan “Güvende Kal” bileklikleri için imzalanan sözleşmelerin de İngilizce versiyonu olmamasından dolayı neye imza atıldığının bilinmediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, son olarak, yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitimin olacağı açıklamaları yapıldığına işaret ederek, yetkililere üç soru yöneltildi:

“Öğrencilerin ve fakültelerin güvenliğinin sağlanması için planlar nelerdir? Bu planlar süreç içinde ve etraflıca takip edilecek mi? Yetkililer, uluslararası öğrencileri direkt olarak etkileyen bu kararları alırken öğrencileri de dikkate almak için uluslararası öğrencilerden büyük bir tepki ya da boykot mu bekliyorlar?” 

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Son Güncelleme: 18.08.2021 17:09
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