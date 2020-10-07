Yabancı öğrenciler DAÜ Rektörlüğü’nde eylem yaptı

Yabancı öğrencilerden oluşan topluluk Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde eylem yaptılar. Öğrenciler okulunyaptıkları zamlara tepki göstererek yüzde 15 indirim istediler.

Öğrenci toplulukları rektörlük önünde toplandı. Rektörlük adına konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu eşlik etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Hasan Demirel konuyu rektörlük makamı ile görüşeceklerini söyledi. Öğrencilerin yanında olan bir üniversite olduklarını belirten Hasan Demirel, bir hafta içerisinde konunun yetkili makamlarla görüşüleceği ve sonucunda öğrencilere bilgi verileceğini söyledi. (MHA)