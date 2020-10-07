banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1151
ALTIN
477.021
DOLAR
7.8551
STERLİN
10.1463
EURO
9.2407
Hangi ölüm ses getirir?
Hangi ölüm ses getirir?
Kudret Özersay; umut idi
Kudret Özersay; umut idi
Neden Tufan Erhürman?
Neden Tufan Erhürman?
Müdahale tartışmaları!
Müdahale tartışmaları!
banner376

Yabancı öğrenciler DAÜ Rektörlüğü’nde eylem yaptı

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:04
Yabancı öğrenciler DAÜ Rektörlüğü’nde eylem yaptı
banner337
banner351

banner341
Yabancı öğrencilerden oluşan topluluk Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde eylem yaptılar. Öğrenciler okulunyaptıkları zamlara tepki göstererek yüzde 15 indirim istediler.

Öğrenci toplulukları rektörlük önünde toplandı. Rektörlük adına konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu eşlik etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Hasan Demirel konuyu rektörlük makamı ile görüşeceklerini söyledi. Öğrencilerin yanında olan bir üniversite olduklarını belirten Hasan Demirel, bir hafta içerisinde konunun yetkili makamlarla görüşüleceği ve sonucunda öğrencilere bilgi verileceğini söyledi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ysk: “kararlarımız Kesindir Ve Bunlara Uyulması Zaruridir”
Ysk: “kararlarımız Kesindir Ve Bunlara Uyulması Zaruridir”
Maliye Bakanı Amcaoğlu Üniversite Öğrencilerinin Karantina Masraflarının Devlet Tarafından Karşılanacağını Duyurdu
Maliye Bakanı Amcaoğlu Üniversite Öğrencilerinin Karantina Masraflarının Devlet Tarafından Karşılanacağını Duyurdu
UBP Parti Meclisi toplandı
UBP Parti Meclisi toplandı
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Çocuk Yuvası'na Boyama Kitabı Armağan Etti
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Lefkoşa Çocuk Yuvası'na Boyama Kitabı Armağan Etti
Sağlık Bakanlığı, toplu ibadetler, barlar, casinolar ve masaj salonlarının açılmasına karar verdi
Sağlık Bakanlığı, toplu ibadetler, barlar, casinolar ve masaj salonlarının açılmasına karar verdi
46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta çalışmalar hızla sürüyor
46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta çalışmalar hızla sürüyor
Tatar: “Kapalı Maraş’ta kimsenin hakkı yenmeyecek”
Tatar: “Kapalı Maraş’ta kimsenin hakkı yenmeyecek”
İnönüde yangın
İnönüde yangın
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
Rogers: “Maraş açılımı gibi kritik önemi olan bir konu seçim malzemesi yapıldı”
Rogers: “Maraş açılımı gibi kritik önemi olan bir konu seçim malzemesi yapıldı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim