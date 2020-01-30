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Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla karma sanat sergisi düzenleniyor

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla karma sanat sergisi düzenleniyor.

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla karma sanat sergisi düzenleniyor

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla karma sanat sergisi düzenleniyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 13:57
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla karma sanat sergisi düzenleniyor

YABAN HAYATA DESTEK..

TAŞKENT DOĞA PARKI YARARINA KARMA SANAT SERGİSİ DÜZENLENİYOR…

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne destek amacıyla karma sanat sergisi düzenleniyor.

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Karma sanat sergisinde 100’e yakın farklı sanat disiplinlerinin oluşturulduğu; Resim, Fotoğraf, Seramik, Heykel, Mozaik, Karikatür ve Enstrüman bulunuyor.

Sergilenecek eserlerin 3 Şubat-7 Şubat tarihleri arasında satışı yapılacak ve bu satıştan elde edilecek olan gelirin tümü Taşkent Doğa Parkı’na verilecek. Sergiye eser veren sanatçılar hiçbir karşılık almayacak.

Sylvia Nejla Çağdaşoğluları tarafından organize edilen sergi, KTEV, Rota Reklam, Vatan Gazetesi, Sweet Room Grafik Tasarım ve Tiyatro Tiyatora’nın sponsorluğunda gerçekleşecek.

Serginin açılışı 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 18.30 da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek.

Son Güncelleme: 30.01.2020 17:04
Anahtar Kelimeler:
Taşkent Doğa ParkıYaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi
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