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“Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla etkinlik düzenleniyor

Zibil-ci Geri Dönüşüm Atölyesi ve Taşkent Doğa Parkı “Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla  etkinlik düzenliyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:45
“Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla etkinlik düzenleniyor

12 Eylül Pazar günü  16.00-23.00 saatleri arasında  gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde gün boyunca çeşitli el sanatları stantları yer alacak.

Yaklaşık 40 standın yer alacağı etkinlikte, 17 doğa fotoğrafçısının ikişer eserinin yer alacağı bir de sergi olacak.

Önceki günlerde lansmanı gerçekleştirilen serginin ikinci bacağı olan sergideki eserlerin çoğaltılmasını Kıbrıs Vakıflar İdaresi üstlendi.

Her eserden 100 adet küçük (50x30cm), 20 adet de büyük (70x50cm) olmak üzere sınırlı sayıda çoğaltıldı ve numaralandırıldı.

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Fotoğrafları sergilenecek olan doğa fotoğrafçıları şöyle:

“Ahmet Gürses, Aktürk Pilancı, Ali Özdinç, Ali Polili, Atilla Karaderi, Başar Taşlı, Birtan Gökeri, Elçin Yoldaşcan, Ertaç Cünayt, Hasan Bağlar, Hasan Erdal, Hüseyin Yorgancı, İbrahim Alkan, Nazım Kaşot, Niyazi Türkseven, Sadık Azimli ve Sami Tomson”.

Sergiyi gezenler bu eserlerden satın alarak, yaban hayatına destek olabilecek.

Eserlerin satışı ile stant ücretlerinin yüzde 30’undan elde edilecek tüm gelir Yaban Hayat Hastanesi için X-ray cihazı ve ameliyatlar için gaz anestezi cihazı alımında kullanılacak.

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Son Güncelleme: 30.08.2021 14:11
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