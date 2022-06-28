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Ya göster ya artık istifa et
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Ya göster ya artık istifa et

YÖDAK , kendi kurul üyesi Hasret Balcıoğlu’nun sahte veya olmayan diploma iddiaları karşısında sessizliğin korumakta.

28 Haziran 2022 Salı 11:20
Ya göster ya artık istifa et

Prof. Dr. Turgay Avcı Başkanlığında diğer profesörler Hüseyin Uzunboylu, Mehmet Hasgüler, Okan Veli Şafaklı, Hülya Harutoğlu ve Ali Ünyayar, diğer kurul üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nun yükseklisans diploması olmadığı veya sahte olduğu iddiaları karşısında sağır sultanı oynamaları kamuyoundaki tepkileri artırmakta.

KIBRIS MANŞET olarak Hasret Balcıoğlu’na soruyoruz ve cevap bekliyoruz;

İstanbul üniversitesi lisans diplomanız var mı?

Yine özgeçmişinizde belirttiğiniz gibi Trinity Üniversitesi yükseklisans diplomanız var mı?

Varsa, yükseköğretim alanı ve size doktora, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük payesi veren ülke üniversitelerimizin tartışmaların içerisinde tartışılmasından  rahatsızlık duymuyor musunuz?

Ve varsa diplomalarınız neden bu kadar iddia ve tartışmaya rağmen kamuoyu ile paylaşmıyorsunuz?

KKTC 2022 Genel seçimlerinde Kudret Özersay’ın başkanı olduğu Halkın Partisinden Girne milletvekili adayı olduğunuzda aday tanıtım kartvizitinizde neden lisans, yükseklisans ve doktora diplomalarınızı aldığınız üniversitelerin isimlerini yazmadınız?

KIBRIS MANŞET olarak Başkan Turgay Avcı ve YÖDAK Kuruluna soruyoruz ve cevap bekliyoruz;

Neden iddiaları açıklığa kavuşturacak incelemeyi başlatmıyorsunuz?

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İddialara dair inceleme yapılmasına engelleyen mi var ve varsa eğer kim ya da kimler?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile geçtiğimiz günlerde adaya gelen YÖK başkan vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ile bir araya gelen YÖDAK başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı konuyla ilgili misafir meslektaşına neler söyledi?

Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nu kim ve neden koruyor?

KIBRIS MANŞET olarak Maliye bakanı Sunat Atun, Başsavcı Sarper Altıncık ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’a soruyoruz ve kamu çıkarı için göreve davet ediyoruz;

Maliye Bakanlığı olarak iddiaların merkezindeki YÖDAK Kurul üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nun diplomasının olmadığının ispatlanması karşısında geriye dönük maaşlarını talep edecek misiniz?

Başsavcılık Hukuk Dairesi olarak yaklaşık 25 gündür iddialar ile ilgili basın yayın organlarında yer alan haberlerden hareketle kamusal çıkar ve adalet adına inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?

Polis Genel Müdürlüğü olarak basında yer alan haberleri suç duyurusu olarak kabul edip kamusal çıkar ve adalet adına soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

SON SÖZ OLARAK KIBRIS MANŞET olarak Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’na çağrımızdır ;

Sayın Hasret Balcıoğlu iddialar gerçek değil ise ve varsa diplomalarınız kamuoyu ile bir an önce paylaşın ki yükseköğretim alanımız daha fazla yıpranmasın.

Eğer yoksa da HEMEN İSTİFA EDİN.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 11:25
Anahtar Kelimeler:
Hasret BalcıoğluYödak
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