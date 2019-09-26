Xxıı. Türksoy Opera Günleri Etkinliğinin Kktc Konseri Dün Akşam Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 26 Eylül 19 : XXII. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin KKTC konseri, Kültür Dairesi koordinasyonuyla dün akşam Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliği Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat da izledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri’ne KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Erek Kızılörs’ün sahne aldı.

Etkinliğe, KKTC’nin yanı sıra, Kazakistan’dan Soprano Aygul Niyazova ile Tenor Nurjan Bajekenov, Kırgızistan’dan Tenor Tilek Naymanbayev, Türkiye’den Bariton Faik Mansuroğlu, Başkurdistan’dan (R.F.) Bas Artur Kaipkulov, Tıva’dan (R.F.) Soprano Damırak Monguş, Saha-Yakut’tan (R.F.) Mezzo Soprano Ekaterina Koryakina, Rusya Federasyonu’ndan Soprano Emine Djevdetova ve Kuzey Makedonya’dan da Tenor Gjorgji Cuckovski olmak üzere TÜRKSOY’a üye ve gözlemci ülkelerden gelen 9 solist sanatçı katıldı.

Konserde dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunan opera sanatçılarına, Kazakistan’dan Amina Taykenova, Kırgızistan’da Yulia Babich ve Türkiye’den Hande Uçar isimli piyanistler eşlik etti.

22. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, 28 Eylül 2019 tarihinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde, T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek İstanbul konseri ile tamamlanacak.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI