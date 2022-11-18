banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde...
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi...
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle...
Yarın ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak
Yarın ses ve internet hizmetlerinde...
banner405

XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Bu Haftasonu Yapılıyor

18 Kasım 2022 Cuma 19:00
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Bu Haftasonu Yapılıyor

KKTC’nin kuruluşunun resmi kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün Dışişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlediği XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bu haftasonu yapılıyor.

 

2011 yılından beri, her yıl Kasım ayında düzenlenen etkinliğin bu yılki birinci bacağı slalom yarışları yarın saat 14.00’de Zet Karting Tesisleri’nde yapılacak. Etkinliğin ana bacağı olan ralli de 20 Kasım Pazar saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak ve öğle saatlerinde Esentepe’deki Maldive Homes sitesindeki Califorian Restorant’ta sona erecek. Orada yenecek final yemeği sonrasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

 

Etkinliğe yurt dışından katılacak 11 ekip 1 Ekip Almanya’dan, 10 ekip Türkiye’nin çeşitli illerinden) klasik otomobilleri ile bu sabah Girne Limanı’na vasıl oldu.

 

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2022 01:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol kenarlarımız mayın tarlası gibi
Yol kenarlarımız mayın tarlası gibi
Metehan geçiş kapısında denetim yapıldı
Metehan geçiş kapısında denetim yapıldı
LAÜ’de Çocuk Hakları konuşuldu
LAÜ’de Çocuk Hakları konuşuldu
Sağlık Bakanlığı, Kamu-Sen'in Hemşire Nakilleri Konusundaki İddialarının Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti
Sağlık Bakanlığı, Kamu-Sen'in Hemşire Nakilleri Konusundaki İddialarının Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Maliye Bakanı Şan, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Yönetimini Kabul Etti
Maliye Bakanı Şan, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Yönetimini Kabul Etti
Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden Bir Heyeti Kabul Etti
Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden Bir Heyeti Kabul Etti
Meriçliler Yarın Eylem Yapacak
Meriçliler Yarın Eylem Yapacak
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim