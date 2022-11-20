XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı

KKTC’nin kuruluşunun resmi kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün Dışişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlediği XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapılıyor.

2011 yılından beri, her yıl Kasım ayında düzenlenen etkinliğin bu yılki birinci bacağı slalom yarışları dün Zet Karting Tesisleri’nde yapıldı.

Etkinliğin ana bacağı olan ralli de bugün saat 10.10’da Dışişleri Bakanlığı önünden başladı. Ralli öğle saatlerinde Esentepe’deki Maldive Homes sitesindeki Califorian Restorant’ta sona erecek. İlk aracın 1.20 gibi yarışı tamamlaması bekleniyor. Orada yenecek final yemeği sonrasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

43 takımın kayıt yaptırdığı etkinlikte, aralarında KKTC’de yaşayan yabancıların da bulunduğu, 1’i Almanya’dan, 9’u İstanbul’dan 1’i de Ankara’dan olmak üzere 40 civarında araç yarışıyor.