Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği “WOYZECK” oyununun bu geceki gösterimi, oyunculardan birinin sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.
Woyzeck oyununun bu geceki gösterimi iptal edildi
Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği “WOYZECK” oyununun bu geceki gösterimi, oyunculardan birinin sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.
31 Ocak 2020 Cuma 14:10
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı basın bürosu, bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen WOYZECK oyununun, bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak gösteriminin oyunculardan birinin sağlık sorunu nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.
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