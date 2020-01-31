Woyzeck oyununun bu geceki gösterimi iptal edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı basın bürosu, bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenennun, bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak gösteriminin oyunculardan birinin sağlık sorunu nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.