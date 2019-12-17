Araştırmacı-yazar, arkeolog Marie-Louise Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın Kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Galeri Kültür tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitabın Kıbrıslıların kökenine dair sürdürülen tartışmalara, arkeoloji ve özellikle genetiğin bilimsel verileri ışığında nerdeyse bir son verebilecek nitelikte olduğu kaydedildi ve konuyla ilgili bilim dışı sübjektif yaklaşımları tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Tüm dünyada ilk kez Türkçe yayımlanan kitabın İngilizce baskısı da,kısa bir zaman sonra yine Galeri Kültür Yayınları tarafından gerçekleştirilecek.

