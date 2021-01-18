“Whatsapp sözleşmesi” hakkında merak edilenler GAÜ’de ele alındı



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Online Seminerler kapsamında son günlerde çok fazla gündeme gelen Whataspp Sözleşmesi hakkında “Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi Nedir?” konulu online etkinlik gerçekleşti.



GAÜ Türkiye Pazarlama Koordinatörü Simge Özekler Erdal’ın moderatörülüğünde gerçekleşen etkinliğe Bitosper Technology CFO’su, Teknoloji Uzmanı Dinçer Karaca ve Uzlaştırmacı Avukat Çiğdem Baykara katılım gösterdiler.



“Konu Güvenlik İhlali Değil, Konu Verilerin Satışı”



Karaca; Whatsapp sözleşmesi açıkça anlamı bize “ben sizin verilerinize ulaşmak, kullanmak istiyorum” Kullanıcılar bu sözleşmeye onay verirse verilerini paylaşacaklar. Onaylamazlarsa eğer, Whatsapp kullanımları son bulacaktı. Çoğu insan tarafından çok ciddiye alınmadı. Fakat önemli bir haberdi. Haber bültenlerinde yayınlamaya başladığı andan itibaren ciddiyet ortaya çıkmadı başladı.



Bir uygulamayı cep telefonlarımıza indirdiğimiz zaman o uygulamalar bizden ulaşmak adına Rehbere, kameraya, telefonların içinde ki bir sürü dosyaya ulaşmak adına izinler istiyor. Siz bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız zaten bu sözleşmelere onay veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“Whatsapp bu sözleşme ile beraber bilgilerimizi üçüncü kişilere satmaya karar verdi”



Bizim Whatsapp sözleşmesinde tartıştığımız konu, Whatsapp’ın sözleşmesinde olan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma, bu bilgileri başkalarına satma onayı istemesi. Whatsapp sözleşmesi konusu ile bağdaşlaştırmak gerekirse, biz bu sözleşme onayı ile Whatsapp’a rehberimize, mikrofonumuza, kameramıza ulaşabilmesi, istediği gibi onları kullanmasına izin vermiş oluyoruz.



“Hem Bireysel Anlamda Psikolojik, Hemde Toplumsal Anlamda Sosyolojik Bir Süreç”



Yeni bir çağ başladı. Kapitalizmde çok yeni bir döneme giriliyor. Bunu artık dijitalizmle birleştiriyoruz. Bu dönemde kişisel veriler artık paradan daha güçlü. Biz verilerimizi paylaştığımız anda bu karşı tarafa para olarak geri dönüyor. Verileriniz paylaşıldığı anda firmaların bizi manipüle etmeleri çok daha kolaylaşıyor. Çünkü firmalar artık bizim hakkımızda tüm bilgilere sahip.





Whatsapp yerine kullanılabilecek alternatif uygulamalar ve güvenlikleri hakkında açıklama yapan Karaca; “Dünyada popülaritesi olan uygulamalardan bir tanesi olan Telegram uygulaması gündemde. Çok güvenli gibi bir imaj yaratılıyor ama rehberinde ki Telegrama katılan kişilerin size mesaj olarak gelmesi bile aslında çokta güvenli olmadığının bir göstergesi. Çünkü bu uygulamanın rehberimize ulaştığının göstergesidir.Uçtan uca şifre ile korunma özelliği olmasıyla aslında Whatsapp şuan diğer uygulamalardan daha güvenli. Sorun güvenlik ile alakalı değil, asıl sorun verilerimizin satılması. Telegram kapalı kaynak koduyla işlemde hiçbir şekilde uçtan uca bir şifreleme yok. Herkesin kolayca erişimine açık. Telegram’da yapılması gereken tek şey, gizli sohbet başlat kısmına girmek gerek. Girmezseniz, güvenlikli bir yazışma yapmıyorsunuz demektir. Whatsapp’ın grup konuşmaları dahil, uçtan uca şifreli iken Telegram’da bu mümkün değil, ulaşılması çok basit bir işlem.Uzlaştırmacı Avukat Çiğdem Baykara, Whatsapp sözleşmesinin AB’nin tamamını değil de, bazı ülkeleri kapsamasının nedenleri hakkında açıklama; “ AB’nin kişisel verilerin korunması kapsamında birçok yasal düzenlemesi var. Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi, Genel Verileri Koruma Tüzüğü gibi hakların korunmasına yönelik yasalardan dolayı halkını, ülkesini güvenceye almış birçok ülke var. Özellikle Genel Veri Tüzüğü’nden kaynaklı Avrupa’ya böyle bir dayatma yapılması mümkün değil.2016 yılında (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çıkmasıyla bizim yasal düzenlemelerimiz her geçen gün yapılmaya başlandı, güncel hayata uyum sağlamaya başladık ve verilerimizin korunmasının artması için çalışmalarımız başladı” dedi.Baykara; “AB’ye uyum sürecinde KVKK’yı almıştık. Kişisel düzenlemeler yapılabilir ancak bu benzeri düzenlemeler eksik olduğundan dolayı Whatsapp bizim verilerimize ulaşmak için bizden onayımızı istedi. Fakat zaten Rekabet Kurulu bu konu hakkında soruşturma başlattı, Whatsapp verilerinin başka kişilerle paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Rekabet kurulu şuan durdurdu ancak tamamen durdurulamazsa, KVKK’nın 18.maddesine göre Facebook gibi sosyal medyalara gönderildiği gibi idari para cezası uygulanacak. Buda etki etmezse BTK bu sefer devreye girerek tedbir amaçlı whatsapp erişimini kendimiz durdurabiliriz.Whatsapp Türkiye’nin %99,7’si tarafından kullanılan bir uygulama.Kapatma kararının alınması toplumsal anlaşma ile gerçekleşmelidir. İnsanların Whatsapp yerine Skype, Telegram yada farklı bir uygulama tercih etme şanslarıda var. Bu sebeple toplumun görüşüde alındıktan sonra istendiği takdirde kapanmasına bir engel yok.İzin alınmadan paylaşıldığı takdirde Whatsapp Türk Ceza Kanununun Kişisel Verilerin Dağıtılması maddesini ve Özel Hayatın Gizliliği kapsamında bizim hukuksal haklarımızı ihlal etmiş olurdu. Gerek dünyada gerek AB yasalarında gerekse Türkiye’de verilerimizi izin alarak paylaştığı takdirde suç işlememiş sayılıyor” dedi.