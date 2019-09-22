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Wellness Fest 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ta

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkıları ve iş birliği ile 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ında Wellness Fest düzenleyecek. 

Wellness Fest 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ta

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkıları ve iş birliği ile 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ında Wellness Fest düzenleyecek. 

22 Eylül 2019 Pazar 08:05
Wellness Fest 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ta

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkıları ve iş birliği ile 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ında Wellness Fest düzenleyecek. 
LTB ile KTDB arasında imzalanan “Sağlıklı Şehir ve Şehir Sakinleri” protokolü kapsamında düzenlenen festival de yapılacak çeşitli aktiviteler ile sağlıklı, dengeli ve doğa ile uyumlu yaşam desteklenecek.
LTB ile KTDB iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik ile sağlıklı yaşam ve temiz bir çevrenin korunması ve sürdürülmesi için farkındalığın artırılması, bunun yanısıra bireylerin, sağlıklı yaşama dair ürünler ve insan sağlığına katkı sağlayan firmalar ile biraraya getirilmesi de amaçlanıyor. 

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Festival kapsamında çeşitli sağlıklı yiyecek ve içecek standları, sağlıklı yaşama dair bilgi noktaları ile fiziksel aktivite alanlarının yanı sıra spor turnuvalarının düzenlenecek . Festivalde sürdürülebilir, geri dönüşüm ve çevre dostu tüm malzeme ve el işi materyallerine de yer verilecek.  

FESTİVAL GELİRİ LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ’NE
KTDB, festivalden elde edilecek geliri LTB El Ele Kreşi’ne bağışlayacak. Festivalde stand açmak ve atölye çalışması yapmak isteyenler başvurularını https://ktdb.org/wellnessfest/ linkinden yapabilirler.

 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
Wellness Fest
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