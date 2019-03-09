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Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor

GİRNE BELEDİYESİ SANAT GALERİSİNDE, VOUNOUS ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK SERGİSİ AÇILDI

Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor

GİRNE BELEDİYESİ SANAT GALERİSİNDE, VOUNOUS ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK SERGİSİ AÇILDI

09 Mart 2019 Cumartesi 12:16
Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor

GİRNE BELEDİYESİ SANAT GALERİSİNDE, VOUNOUS ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK SERGİSİ AÇILDI

Lefkoşa, 9 Mart 19 (.): Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, proje koordinatörlüğü Rauf Ersenal tarafından yapılan ve Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sergisi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz gün açıldı. 
Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sergisi, 12 Mart’a kadar halkın ziyaretine açık olacak.
ATİK 
Açılışta konuşan Girne ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, Bedestenin ardından Girne Sanat Galerisi’nde sergi açtıklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
ERSENAL
Proje koordinatörü Rauf Ersenal, Çatalköy Belediyesi’nin projeye sahip çıkmasıyla çalışmaların başladığını söyledi.
Rauf Ersenal, 1930’lu yıllarda yapılan kazılarla milattan 5 bin yıl önceye dayanan Vounous bölgesinin ortaya çıktığını söyledi. 
Rauf Ersenal, bölge insanının seramik yoluyla geleceğe mesaj yolladığını belirterek, eserlerin yurt dışına götürüldüğünü ifade etti. 
Ersenal, eserlerin replikalarını yapıp, bu kültürü tanıtmak ve yaşatmak istediklerini kaydetti.
HULUSİOĞLU 
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, eski eser bakımından Kuzey Kıbrıs’ın avantajlı olduğunu belirterek, bu durumun tanıtım, turizm ve ülke ekonomisine katkı yapması gerektiğini söyledi. 
Hulusioğlu, yer altında keşfedilmeyi bekleyen eserler olduğuna işaret ederek, yapılacak çalışmalarla bunların yeryüzüne çıkarılıp sergilenebileceğini dile getirdi. 
Hulusioğlu, yurtdışına götürülen eserlerin geri getirilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini kaydetti.
GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, yurt dışındaki eserlerin replikaları yapılarak geçmişin canlandırıldığını ve dönemin yaşantısı ile kültürünün aktarıldığını söyledi. 
Güngördü, Girne ve Çatalköy belediyelerin özellikle kültür ve sanat konularında işbirliği yaptığını belirterek, “Bir turizm kenti olan Girne ve Çatalköy’de sadece kumarhaneler, oteller yok sanatçılar da var sanata değer veren katkı koyan insanlar da var. Bu sergileri izlemeye gelenler var.  Farkındalık yaratıp kültür ve sanata sahip çıkıyoruz” dedi.
(TUĞ/HÖ)                          FOTOĞRAFLI
 

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