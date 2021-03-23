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Vounous Belgeseli Dünya Galası online yapılacak

Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM) ve Çatalköy Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Vounous Belgeseli, Uluslararası Deneysel Arkeoloji Enstitüsü (EXARC) seçici jüri üyeleri tarafından oy birliği ile özel gösterime seçildi.

23 Mart 2021 Salı 13:45
Vounous Belgeseli Dünya Galası online yapılacak
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Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Vounous Belgeseli Dünya Galası, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en ünlü üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinde görev yapan yaklaşık 85 akademisyen arkeoloğun bildiri sunacağı online konferansta, 31 Mart’ta saat 18.00’da EXARC’ın youtube ve sosyal medya kanallarında yapılacak.

EXARC tarafından 31 Mart Çarşamba günü saat 18.00’da youtube kanalında (https://www.youtube.com/c/ExarcNetofficial) online olarak dünya galasının yapılacağı belgesel, exarc.net ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Gala sonrası aynı gün saat 22.00’de belgesel Çatalköy Belediyesi facebook (https://www.facebook.com/catalkoybelediye) adresinde de yayınlanacak. 

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ACM ekibinden Ahmet Murat Kökbaş’ın yönetmenliğini üstlendiği Vounous Belgeseli’nin danışmanlığını proje başkanı Rauf Ersenal, genel koordinatörlüğünü Mine Kar, kameramanlığını Alperen Birinci, kurgusunu Cem Kar, grafiklerini Ünsal Özturun ve çevirilerini Bediz Karalım yaptı.

Belgeselin fragmanı aşağıdaki adresten izlenebilir.

(https://www.youtube.com/watch?v=JaB-u7aexew)

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Son Güncelleme: 23.03.2021 15:25
Anahtar Kelimeler:
Vounous Belgeseli Dünya Galası
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