Volkan Gazetesi’nden açıklama

Hüseyin Macit Yusuf imzasıyla yapılan açıklamada, “gazetemiz haksız şekilde suçlanarak kamuoyunda karalanmaya çalışılmıştır. Gazetemiz Volkan 20 yıldan beri Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki varoluş mücadelesinin sesi olmuş, Anavatan Türkiye ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlılığını her fırsatta ortaya koymuş itibarlı bir gazetedir” denildi.



Açıklamada “Gazetemizi karalamaya çalışanların düşünce ve fikir özgürlüğünü sadece kendileri için isteme ve dokunulmazlıkları olduğunu düşünme alışkanlığından kurtulmaları gerekmektedir. Bilim insanlarının düşünce özgürlüğü varsa Volkan ve yazarlarının da düşünce ve eleştirme özgürlüğü vardır. Eleştirilerimiz karşısında savunma yapmak hak iken dava tehditleri ile Volkan’ı susturabileceklerini, sindireceklerini zannedenler büyük bir yanılgı içerisindedir” ifadeleri kullanıldı.