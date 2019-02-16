“voıces” Serisi Arzu Akkaya İle Arucad Art Space’te Başlıyor

Lefkoşa, 16 Şubat 19 : Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space, “Voices” serisine 19 Şubat 2019 Salı akşamı 18.00’da Arzu Akkaya ile başlıyor.

ARUCAD Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “Voices” serisinin ilk konuşmasını 19 Şubat 2019 Salı akşamı 18.00’da ARUCAD Art Space’te “Osmanlı’da Yayın İllüstratörlüğü” başlığıyla ARUCAD Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Akkaya yapacak. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek konuşmalar serisinde; sanat, tasarım, görsel iletişim alanında ulusal ve uluslararası isimler ağırlanacak.

Yrd. Doç. Dr. Arzu Akkaya araştırmasında Osmanlı'da yayın illüstratörlüğünü Cumhuriyet dönemi ve sonrasını da içine alacak şekilde inceliyor. Arşiv belgeleri ve süreli yayınlardan yararlanılarak geliştirilen çalışmada, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi basını hakkında bilgiler veriliyor.

(FG)