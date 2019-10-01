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Vodafone roamingi açık abonelerin Güney’de interneti kullanabileceğini duyurdu

Faturalı aboneler için 1MB 0,117 TL, faturasız aboneler için ise 1MB 0,160 TL olarak ücretlendirilecek..

Vodafone roamingi açık abonelerin Güney’de interneti kullanabileceğini duyurdu

Faturalı aboneler için 1MB 0,117 TL, faturasız aboneler için ise 1MB 0,160 TL olarak ücretlendirilecek..

01 Ekim 2019 Salı 14:45
Vodafone roamingi açık abonelerin Güney’de interneti kullanabileceğini duyurdu

Vodafone Mobile Operations Güney Kıbrıs roamingi açık olan tüm abonelerinin Güney Kıbrıs’ta interneti kullanabileceğini duyurdu.

Vodafone Mobile Operations’dan yapılan yazılı açıklamada, internet kullanımı için faturalı abonelerin standart veya 500MB’lık haftalık paketten yararlanabileceği, faturasız abonelerin ise sadece standart Güney Kıbrıs data roaming tarife ücretleri üzerinden internet kullanabileceği kaydedildi.

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Faturalı aboneler için 1MB 0,117 TL, faturasız aboneler için ise 1MB 0,160 TL olarak ücretlendirileceği kaydedilen açıklamada, Güney Kıbrıs roaming servisi kapalı olan abonelerin de 7075’e AC yazdıkları zaman Güney roaming servislerinin devreye gireceği belirtildi.

Haftalık 500 MB’lık paketin 1 hafta boyunca geçerli olacağı, faturalı aboneler için haftalık paket fiyatının 50 TL’olduğu, 1 hafta içinde kullanılmayan MB’ların abonenin hattından silineceği ve paketlerin otomatik olarak yenilenmeyeceği ifade edildi.

Abonelerin Güney Kıbrıs'ta hatlarını kullanabilmesi için AC yazıp 7075'e sms göndermesi gerektiği, 
roamingi kapatmak için de KAPAT yazıp 7075'e sms gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Son Güncelleme: 01.10.2019 21:26
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Güney Kıbrıs InternetVodafone Gğüney Kıbrıs Roaming
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