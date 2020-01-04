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Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı raporu yayımlandı

Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı raporu yayımlandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:26
Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı raporu yayımlandı

“ÜLKE EĞİTİM SİSTEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN DÖNÜŞÜM VE DAHA NİTELİKLİ BİR EĞİTİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”
KKTC’de 10 yıllık eğitim politika ve stratejilerinin belirlenmesi için yapılan Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı’nın raporu yayımlandı.
Katılımcılar çalıştayı; Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Planı ile ilgili olarak, ülke eğitim sisteminde gerçekleştirilmesi gereken dönüşüm ve daha nitelikli bir eğitim için önemli bir çalışma olarak nitelendirdi.
 “ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, ETKİLİ DENETİM MEKANİZMASI…”

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Raporda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğretmen eğitimi, eğitimde daha nitelikli bir denetim mekanizmasının kurulması, öğrenci üzerindeki ders yükünün azaltılması, sanat eğitime daha çok vurgu yapılması, ezbere dayalı eğitimi besleyen merkezi sınav uygulamalarından kaçınılması, etkin bir rehberlik ve yönlendirme sisteminin kurulması, daha nitelikli ana dil ve yabancı dil eğitimine önem verilmesi, özel eğitim mevzuatının oluşturulması ve eğitim finansmanın artırılmasına odaklanılması gerektiği ifade edildi.
Ayrıca katılımcılar, yükseköğretime geçişlerde performansa dayalı uygulamalar, çocuk koruma politikası unsurları, öğretmenlik mesleği statüsünü yükseltecek yaklaşımlar, teknoloji kullanan ve üretebilen yapıların desteklendiği herkes tarafından açık ve anlaşılır olarak bilinen veriye dayalı toplumsal bir eğitim politikasının yaratılması gerektiğine vurgu yaptı.
6 ARALIK’TA YAPILMIŞTI
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından eğitimde sorunların tespit edilmesi, mevcut durum ele alınarak 2030 yılına kadar ki sürece yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla, sivil toplum örgütleri ile mecliste temsil edilen siyasi parti temsilcileri olmak üzere 86 katılımcının görüşleri ile katkı koyduğu “Vizyon 2030 Eğitim Stratejik Plan Çalıştayı” 6 Aralık’ta yapılmıştı.

Son Güncelleme: 04.01.2020 13:17
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