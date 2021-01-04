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Vize süresi bitmemiş çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresiyle bulunan kişilerin,28 Şubat’a kadar ön izinden muaf işlemlerini yaptırabileceğini duyurdu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:50
Vize süresi bitmemiş çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf
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Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde gidilen değişiklikle, KKTC’ye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurtdışına  çıkış yapamayan   çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf tutulacak.

Yapılan düzenleme şöyle:

“KKTC’de ikamat izni  ile kalan ancak  Esas Tüzüğün 30’uncu maddesinin 1, 2 ve 5’inci fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin, 
    Son işyerinde  6 aydan az çalışmış olup , çalışma izni iptal edilen  ve iptal tarihinden sonraki  40 günlük  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler, 
     Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen  ve kestikten sonraki  60 günlük  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,

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    2020 Yabancılar ve Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği  tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup  Bakanlığa  dilekçe vererek  KKTC’ye kimlik kartı ile giriş  yapmış ve  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
    KKTC’ye pasaport  ile giriş yapmış ve yasal süresi bitmemiş olan kişilerin
Çalışma Dairesi’ne müracaat ettiği tarih,  Bakanlığımız tarafından işe başlama tarihi kabul edilerek,   28 Şubat 2021 tarihine kadar  işlemleri ön izinden muaf tutularak yapılabilecektir”.

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Anahtar Kelimeler:
ön Izin Muafiyet
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