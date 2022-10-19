‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçı Ahmet Erman Karagöz’ün Kıbrıs’taki betonlaşmaya dikkat

çeken ‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergisi, 20 Ekim Perşembe

akşamı 18:30’da gerçekleşecek kokteyl ile Lefkoşa’daki ARUCAD Art

Space’te sanatseverlerle buluşuyor.

Karagöz sergide ‘bir dizi dışavurumsal dokunuş ve renk aracılığıyla Afrodit'in, doğal güzelliklerinin

çoğundan koparılmış ve beton bir ormana dönüştürülmüş Kıbrıs'ın bugünkü haline verdiği tepkiyi

tasvir eden’ eserlerine yer veriyor.

Ahmet Erman Karagöz’ün çarpıcı eserlerinin yer alacağı ‘Visions of Venus’ isimli serginin açılış

kokteyli, 20 Ekim Perşembe akşamı 18.30’da Lefkoşa’daki Müftü Raci Efendi Sokak’ta yer alan

ARUCAD Art Space’te gerçekleşecek. Sergi Kasım sonuna kadar izlenebilir.