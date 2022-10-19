‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçı Ahmet Erman Karagöz’ün Kıbrıs’taki betonlaşmaya dikkat
çeken ‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergisi, 20 Ekim Perşembe
akşamı 18:30’da gerçekleşecek kokteyl ile Lefkoşa’daki ARUCAD Art
Space’te sanatseverlerle buluşuyor.
Karagöz sergide ‘bir dizi dışavurumsal dokunuş ve renk aracılığıyla Afrodit'in, doğal güzelliklerinin
çoğundan koparılmış ve beton bir ormana dönüştürülmüş Kıbrıs'ın bugünkü haline verdiği tepkiyi
tasvir eden’ eserlerine yer veriyor.
Ahmet Erman Karagöz’ün çarpıcı eserlerinin yer alacağı ‘Visions of Venus’ isimli serginin açılış
kokteyli, 20 Ekim Perşembe akşamı 18.30’da Lefkoşa’daki Müftü Raci Efendi Sokak’ta yer alan
ARUCAD Art Space’te gerçekleşecek. Sergi Kasım sonuna kadar izlenebilir.
Sanatçı Ahmet Erman Karagöz’ün Kıbrıs’taki betonlaşmaya dikkat