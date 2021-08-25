Vısıon Cyprus Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı

Dernekten yapılan açıklamada, Vision Cyprus başkanlığına Oğuz Can, eş-as başkanlığına Nafi Cabacaba ve Dengiz Kürşat’ın seçildiği, sekreterliğe ise Hazar Arman’ın getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yıllardır kişisel çabalar ile yabancı misyonlarla görüşüldüğü, yaşanan haksızlıklar dile getirilip, ortak çözümler üretmek adına çaba sarf edildiği kaydedildi.



AMAÇ LOBİCİLİK



“Vision Cyprus”un misyonunun, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yapılan adaletsizliğin giderilmesine yardımcı olmak olduğu ifade edilen açıklamada, “Amaç, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı haksızlıkları bilmeyenlere anlatmak ve bizden farklı görüşlere sahip olsalar da doğru çözümler üretmektir” denildi.



