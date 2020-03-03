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‘Virüsü istemeden yaydık’

‘Virüsü istemeden yaydık’

03 Mart 2020 Salı 14:13
‘Virüsü istemeden yaydık’
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Güney Kore’de tespit edilen 4 bin corona virüs vakasının yüzde 60’ı Shincheonji Kilisesi’nde çıktı. Tarikatın lideri Lee Man-hee dizlerinin üstüne çökerek özür diledi.

Asya ülkesi Güney Kore’de corona virüsüne ilişkin basın açıklaması sırasında tarikat lideri dizlerinin çöktü.

Güney Kore’deki en yaygın Hristiyanlık tarikatlarından Shincheonji Kilisesi’nin kurucusu ve lideri Lee Man-hee ülkesinden özür diledi.

88 yaşındaki tarikat lideri corona virüsü istemeden yaydıklarını söyledi. Ülkede görülen 4 bin vakanın yüzde 60’ı Shincheonji tarikatının müritlerinde tespit edildi.

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Güney Kore’de tarikat lideri Man-hee hakkında “ağır ihmal” nedeniyle soruşturma açılması istenmişti. Man-hee, “İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik” dedi.

Hristiyan tarikatı olan Shincheonji mensuplarının virüsü birbirlerine geçirdiği ve ülkenin farklı yerlerine seyahat ederek yayılmasına yol açtıkları düşünülüyor.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3058 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz ve Ürdün’de ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi.

İran’da Hameney’e yakın konsey üyesi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Diğer taraftan, İran’da corona virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66’ya, vaka sayısı 1501’e yükseldi. Çin’de Covid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi. Almanya’da ise vaka sayısı 150’ye yükseldi.

(NTV)

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