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Viraneyi yaşanabilir hale getirdiler

Mehmetcik köyünde yaşanan insanlık ayıbına Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli son verdi..

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:36
Viraneyi yaşanabilir hale getirdiler
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Ergün YAHAT

Mehmetcik köyünde ikamet eden Mehmet Hüseyin'in evi çok eski olduğu için yağan yağmurlarda evin bazı bölümleri sular altında kalınca, tek dileği içerisinde yaşanabilecek sıcak bir yuvaydı..

Bu evin yaşanabilir duruma gelmesi için Belediye’nin yaptığı çağrıya hükümetten karşılık gelmezken, iş başa düştü..

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Ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi, Mehmet Hüseyin’in Çelebi Garden Otel’e yerleşmesini sağladı.

Desteğini esirgemeyen Çelebi Otel sahibi Kemal Çelebi'ye teşekkürü bir borç biliriz diyen Cemil Sarıçizmeli, bu gibi insanlık ayıbı konular dururken gündemde maaşların ne zaman ödeneceği, 13. maaşı kimin ne kadar erken ödediği, memura ne kadar artış yapılacağı gibi konuların ülke gündeminin birinci sırasında olduğunu söyledi .

Sosyal medyada Mehmetçik Belediye başkanına tebrik mesajları giderek artmaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 16.12.2020 19:10
Anahtar Kelimeler:
Cemil SarıçizmeliMehmetçik BelediyesiBafraMehmet Hüseyin
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