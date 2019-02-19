Vikilefkoşa ile Surlariçi’ndeki tarihi mekanlara Qrkod uygulamasıyla ulaşılabilecek

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi mekanlar, müzeler ve meydanlar gibi alanlara ilişkin bilgi ve görsellere karekod (QR kod) uygulamasıyla anında ulaşılabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) desteğiyle, yürütülen iş birliği projesi “VikiLefkoşa” kapsamında Lefkoşa'nın tarihî Surlariçi bölgesindeki çok sayıda noktaya Vikipedi'ye bağlantı veren karekodlar yerleştirilmesi planlanıyor.

Mehmet Göksu'nun proje koordinatörlüğünde Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin katkılarıyla hayata geçirilmek üzere olan ödüllü iş birliği projesi 3 Mart’ta sona erecek. Projeye en çok katkıda bulunan katılımcılara kitap ve teşekkür mektubu verilecek. En çok katkıda bulunan katılımcıya LTB tarafından Haşmet Muzaffer Gürkan'ın “Dünkü ve Bugünkü Lefkoşa” kitabı ve Başkan Mehmet Harmancı'dan teşekkür mektubu gönderilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, VikiLefkoşa” veya resmi adıyla “Vikipedi-LTB Karekod Projesi” ile Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi mekanlar, müzeler ve meydanlar gibi alanlara ilişkin bilgilere ve görsellerine karekod (QR kod) uygulaması ile anında ulaşılabilecek.

İlk olarak ilgili maddelerin Türkçe ve İngilizce olarak tamamlanması, ardından da diğer dillere çevrilmesi için LTB destekli çok dilli bir iş birliği projesi düzenlenmesinin hedeflendiği projede kodları okutanlar, telefonları hangi dildeyse o dilde bilgi edinebilecekler. Projeye katkı koymak veya ayrıntılara ulaşmak isteyenler https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:VikiLefkoşa adresini ziyaret edebilir veya mgoksu1998@gmail.com mail adresi üzerinden bilgi alabilir.