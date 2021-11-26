“VII. Uluslararası Acil ve İç Hastalıkları Kongresi” başladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan (KTTO) yapılan açıklamaya göre, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) organizasyonu ile düzenlenen kongre, ATUDER başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay Ükinç’in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

KTTO Başkanı Dr. Yonca Morris konuşmasında, acil servisin ve acil hekimliğinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Başar Cander’e KKTC’de Acil Tıp Eğitimi için yaptığı katkılardan dolayı KTTO başkanı ve Yönetim kurulu tarafından plaket takdim edildi.

KKTC’den hekimlerin de katıldığı kongre, pazar gününe kadar sürecek.