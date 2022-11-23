banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada...
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
banner404

VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Vıı. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

23 Kasım 2022 Çarşamba 13:15
VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

​​​​​​Aksa Fotofest Yarışması’nın VII.’si gerçekleşti. Jüri değerlendirmesi sonrasında ödüller sahiplerini buldu. Fotoğraf Yarışmasında 2 ayrı kategoride 6 kişiye ödül verildi ve onlarca eser sergilemeye değer bulundu.

VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı Mağusa’da düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

 

Aksa Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri Mağusa Bandabulya’da düzenlenen törenle verildi. 

Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan, bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmanın KKTC’de gelenekselleşen en kurumsal üç yarışma arasında yer almasından ve yedi yıl boyunca her yarışmada ilginin daha da artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

Aksa Enerji’nin fotoğraf sanatına büyük önem verdiğine vurgu yapan Altan, yarışmanın gelenekselleşmesiyle beraber fotoğraf sanatıyla ilgili çalışma yapan derneklerin desteklenmesinin de sanata olumlu yönde katkılar sağladığının altını çizdi.

 

Bu yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek anısına düzenlenen yarışmanın ödül törenine Nevin Yüksek’in eşi Osman Yüksek de katıldı. Yüksek konuşmasında, eşinin yaşatılan kıymetli hatırası adına teşekkürlerini sundu. Nevin Yüksek’in fotoğrafa olan sevgisini hayatından kesitlerle anlatan Osman Yüksek, eşinin yaşamı boyunca her daim fotoğrafla iç içe olduğuna vurgu yaparak, insanlara her zaman sevgisini veren ve bunu kadrajına yansıtan biri olduğunu anımsatarak, teşekkürlerini iletti.

 

-          Birinciler Duyal Tüzün ve Erkan Çelikeri

VII. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın Kıbrıs Geleneksel Mutfağı ve Kıbrıs Geleneksel El Sanatları Kategorisinde birincilik ödülünü Duyal Tüzün alırken, ikincilik ödülünü Canan Behzatoğlu, üçüncülük ödülünü ise Şerif Özege aldı. Serbest kategoride ise birinci Erkan Çelikeri, ikinci Besime Tanul, üçüncü de Şefik Ormancıoğlu oldu. Törende dereceye girenlere başarı plaketleri verilirken ayrıca para ödülleri de takdim edildi.

 

-          Sergi açılışı duayenlerden

Mağusalı duayen fotoğraf sanatçılarının açılışını gerçekleştirdiği sergi öncesi konuşan Mehmetemin Tamel, fotoğraf sanatına verdikleri değerden dolayı Aksa Enerji yönetimine teşekkürlerini sunarken, KKTC’de fotoğraf sanatının gelişmesini izlemekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

 

Konuşmalarının ardından Mağusalı duayen fotoğrafçılar ve AKSA Enerji yetkilileri tarafından açılan sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.

banner360
Son Güncelleme: 23.11.2022 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla bir bütün”
Sağlık Bakanlığı: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla bir bütün”
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
Gazimağusa Hastanesi’nde Grev!
Gazimağusa Hastanesi’nde Grev!
Erhürman: Basın özgürlüğü ikliminin bilinçli şekilde zehirleniyor olması tehlikeli bir şeydir
Erhürman: Basın özgürlüğü ikliminin bilinçli şekilde zehirleniyor olması tehlikeli bir şeydir
Küçük kıza otobüste taciz iddiası
Küçük kıza otobüste taciz iddiası
Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim