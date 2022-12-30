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Veysi Çelik hastaneyi kurşunlattı

30 Aralık 2022 Cuma 17:37
Veysi Çelik hastaneyi kurşunlattı

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta cinayete azmettirmek suçundan aranırken emniyet güçleri ile yaptığı pazarlık sonucu yargılanmama şartı ile Larnaca emmiyet müdürlüğüne teslim olan Veysi Çelik ülkeden ihraç edildikten sonra  Türkiye’nin İstanbul şehrinde geçirdiği traflk kazası sonucu yaralanan Çelik özel uçak ile Diyarbakır Özel Batı Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Veysi Çelik’in yakınları doktorları ilgisizlik ile suçlayıp hastaneyi kurşunlandı.

Veysi Çelik'in geçmiş tarihlerde KKTC’de işlenen bir çok silahla adam yaralama adam yaralamaya azmettirme cinayete teşebbus gibi bir çok olayın azmettiricisi olarak biliniyor.

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Son Güncelleme: 30.12.2022 18:28
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