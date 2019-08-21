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Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de meydana gelen kurşunlama olayları ile ilgili tutuklanan Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de meydana gelen kurşunlama olayları ile ilgili tutuklanan Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:39
Veysi Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 1 Aralık 2018 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de Zafer Sokak’ta Murat Ugur Palabıyık'a ait evinin önünde park halinde bulunan BMW X 5 Marka jeep araca kimliği meçhul şahıslar tarafından 99 mm silahla iki el ateş edildiğini söyledi.

Polis, 9 Aralık 2018 tarihinde saat 04.00 sıralarında bu kez  Murat Ugur Palabıyık'a ait evin kimliği meçhul şahıslar tarafından kurşunlandığını, yapılan araştırmada evin duvarında 9 mm silaha ait 4 adet mermi çekirdeği bulunduğunu ifade etti.

Meydana gelen kurşunlama olayları ile ilgili polise veren Palabıyık’ın her iki olaydan önce KKTC’den ihraç edilmiş olan Veysi Çelik’in alacak verecek meselesinden dolayı telefon ve sosyal medya ile kendisini ve ailesini tehdit ettiğini anlattığını aktardı.

Polis, zanlının 11 Aralık 2018 tarihinde saat 14.29’da GKRY telefon numarası ile Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak, Güney Kıbrıs’ta Larnaka'da olduğunu ve müştekinin, kendisinden olayla ilgili aleyhinde şikayetçi olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Polis, 11 Aralık 2018 tarihinde lacivert renk LS 802 plakalı Renault Megane Capriolet marka aracın sahibi Hakan Doğuy Yaman’ın meselede şüpheli görülerek mahkemeden temin edilen arama emri gereği huzurunda evinin arandığını ancak ikametgâhında ve aracında kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, Türkistan Gülce, her iki olaydan önce müşteki Murat Ugur Palabıyık'ın iş yeri Kahve Deryasına giderek yurt dışında bulunan Veysi Çelik ile kendisini telefonda görüştürmek istemiş, ancak müştekinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Polis,  12 Aralık 2018 tarihinde Türkistan Gülce, Tayfun İsçi ve Alper Kamışlı’nın meselede zanlı görülüp aleyhlerinde alınan derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, Türkistan Gülce, Tayfun İşçi ve Alper Kamışlı, aleyhlerinde bir suç tespit edilemediğinden salıverildiklerini söyledi.

Polis, her iki olayla ilgili emare alınan boş kovan ve mermi çekirdeklerinin balistik inceleme için PGM Balistik Uzmanına teslim edildiğini ve yapılan inceleme ve mukayesede her iki olayda kullanılan tabancanın da ayni tabanca olduğu tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Veysi Çelık, bizzat Güney Kıbrıs’ta olduğunu ifade etmesi ve ayrıca GKRY'ye kendi ismi ile gitmediği bilgisi alınması üzerine Güney Kıbrıs’a hangi isimle hangi tarihler arasında gittiği ve bahse konu 35796280991numarali hattın kime ait olduğunun tespit edilerek bildirilmesi hususunda bilgi değişim ofisi aracılığı ile gerekli yazı yazıldığını ifade etti.

Polis memuru yine Veysi Çelık ile ilgili TC'ye, Veysi Çelik’in Türkiye Cumhuriyeti'nde aranıp aranmadığı, ülke dışına kendi ismi ile mi yoksa başka bir isim ile çıkıp çıkmadığı, başka bir isim ile çıkmışsa hangi isimle çıktığının araştırılıp bildirilmesi hususunda da gerekli yazı yazıldığını açıkladı.

Polis, zanlı Veysi Çelik’in, müşteki Murat Uğur Palabıyık’ın eski eşi İnci Aşıcı’yı 20 Aralık 2018 tarihinde saat 17.50’de 35796280991 numaralı Rum hattından arayarak tehdit ettiği, müştekinin kendisine 30.000 Dolar ve altı aylık faiz tutarı 40.000 TL borcu olduğunu, parayı ödememesi halinde kızımı alacağını söylediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, mesele ile ilgili Veysi Çelik in, kullanımımda bulunan 35796280991 numaralı Rum hattı ile KKTC Türkcell ve Telsim GSM abonelerinden herhangi biri ile bir görüşmesinin olup olmadığı hususunda gerekli yazışmalar yapıldığını ancak her iki GSM şirketinden gelen görüşme detaylarında herhangi bir abone ile görüşmesinin olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis,  “Ancak zanlının kullanımında olduğunu tespit ettiğimiz yerel GSM operatörlerine ait telefon numaralarının görüşme ve baz istasyon bilgilerini aldığımızda zanlının birçok defa GKRY'den kanunsuz yollardan KKTC'de geçtiği tespit edilmiştir. 2019 Mart ayında meselede şüpheli görülen İsmet Sezener, Mustafa Güvenates, Altu Güvenateş, Bulut Sarıdogan ve Adem Ersin Aykıt

mesele ile ilgili sorgulanmışlar ancak olayla bağlantıları tespit edilememiştir.

Mesele ile ilgili birçok şahıstan ifade temin edilmiş ve telefon dökümleri alınarak incelenmiştir.

Zanlı 03.07.2018 tarihinde Zanlı 0357-96097451 numaralı GKRY hattı ile GPM Adli Şubeyi arayarak "Bugün yarın Uğur Palabıyık ölür, ben böyle bir talimat vermedim. Yeğenlerim öldürecek" demiştir.

11.08.2019 tarihinde GKRY'den kanunsuz yollardan KKTC'ye geçen GMağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri tarafından Mağusa' da tespit edilip tutuklanmış ve “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Tasarrufu Meskun Mahalde Ateş Etmek ve Kasti Hasar” suçları ile ilgili mahkemeye çıkartılmış ve tutukluluk süresi uzatılmıştır.19.08.2019 tarihinde zanlıyı teslim aldık ve aleyhinde bulunan

derdest emri gereği tutuklayıp GPM hücrelerine yerleştirdik.”dedi.

Zanlının tasarrufunda bulunan İphone marka cep telefonu inceleme için PGM Data

İnceleme uzmanına gönderildiğini ve kullanımındaki yerel hat ile ilgili suç tarihlerindeki görüşme detayları ile baz istasyon bilgileri istendiğini, zanlının bu aşamada bulunması muhtemel suç ortakları, emare ve tanklara müdahale etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, 3 gün daha

poliste tutuklu kalmasını  talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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