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Veteriner Dairesi’nden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine çağrı

Veteriner Dairesi,  Büyükbaş Brusellozunun Kontrolü ve Eradikasyonu çalışmaları için hayvan yetiştiricilerinin 30 Nisan’a kadar büyük baş hayvan bilgilerini Daire’ye ulaştırması gerektiğini duyurdu.

24 Mart 2022 Perşembe 11:30
Veteriner Dairesi’nden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine çağrı

Veteriner Dairesi,  Büyükbaş Brusellozunun Kontrolü ve Eradikasyonu çalışmaları için hayvan yetiştiricilerinin 30 Nisan’a kadar büyük baş hayvan bilgilerini Daire’ye ulaştırması gerektiğini duyurdu.

Daire’den yapılan duyuruda, yasa gereği büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin, her yıl 30 Nisan tarihine kadar ellerinde bulunan büyükbaş hayvanların tüm detaylarını, sayısını, yaşlarını ve kategorilerini Veteriner Dairesi Müdürlüğüne güncellenmiş olarak bildirmek zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

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Duyuruda, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin 1-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Bölge Veteriner Dairelerinden alınacak bildirim formlarıyla söz konusu bildirimi yapması gerektiği kaydedildi.

Duyuruda bildirim yapmayan üreticiler hakkında ilgili yasalar uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacağı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 24.03.2022 11:57
Anahtar Kelimeler:
Veteriner Dairesi
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