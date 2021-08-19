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Veteriner Dairesi merkez teşhis ve araştırma laboratuvarlarının denetimi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları’nın,  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetimi yapıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
Veteriner Dairesi merkez teşhis ve araştırma laboratuvarlarının denetimi yapıldı

Veteriner Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz’da Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları’nın ikinci gözetim denetiminin yapıldığı belirtildi.

Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarlarına bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı’nın 7 Ocak 2019 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akredite edildiğinin belirtildiği açıklamada, Hayvan Sağlığı Laboratuvarları’nın hayvan sağlığı yönünden ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nın (UGRL) ise gıda analizleri yönünden günümüzde KKTC’de TE EN ISO 17025 kapsamında tek akredite laboratuvar olma özelliğine sahip laboratuvarlar oldukları kaydedildi.

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Altı laboratuvarın gıda alanı ve üç laboratuvarın ise hayvan sağlığı alanı olmak üzere toplamda dokuz kapsamda akredite olunduğunun aktarıldığı açıklamada, Kurumun kapsam genişletme çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Kurumun oluşturmuş olduğu raporların, TÜRKAK’ın Deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunmasından ötürü uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır” denildi.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 12:14
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