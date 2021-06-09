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Veteriner Dairesi ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında mutabakat anlaşması imzalandı

KKTC’deki tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kapsayan “Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi III” kapsamında Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğiyle Veteriner Dairesi Müdürlüğü arasında Mutabakat Anlaşma imzalandı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 13:45
Veteriner Dairesi ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında mutabakat anlaşması imzalandı
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KKTC Avrupa Koordinasyon Merkezi ve Avrupa Birliği Komisyon uzmanlarının katkılarıyla Veteriner Dairesi Müdürlüğünün koordinesindendeki proje için imzalanan anlaşma Haziran-Aralık 2021 dönemini kapsıyor.

Veteriner Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülkede sağlıklı hayvanlardan Avrupa Birliği kriterlerine uygun süt ve et üretimi ile AB hellim tescilindeki hedeflere ulaşılmasında kilit bir öneme haiz olan proje kapsamında, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin de katkılarıyla; altı aylıktan büyük tüm küçükbaş hayvanlardan insanlara da buluşan brucelloz hastalığı taraması için kan numuneleri, altı haftalıktan büyük büyükbaşlarda tüberküloz (verem) taramasına yönelik tüberkülin testi, testin okunması ve brucella taraması için 12 aylıktan büyük büyükbaş hayvanlardan numune kan alımı Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler tarafından gerçekleştirilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan brucella taramasına yönelik alınan kan numuneleri Veteriner Dairesi Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edilecek.

Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin sahada icra ettikleri faaliyetler Avrupa Birliği Komisyon uzmanları ile Veteriner Dairesi Kaza/ Bölge Veteriner Hekimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.

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Açıklamaya göre, Projenin başarı ile gerçeklemesine yönelik tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletme sahiplerinin Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin görevlerini yapması için işletmelerdeki hayvanları zaptı rapt altına alması büyük önem arz ediyor.

İşletmedeki tüm hayvanlardan kan alınamaması halinde işletmeye “Arilik Belgesi” verilmeyecek, kan aldırmayan işletmeler şüpheli listesine alınacak, kesim hariç hayvan hareketi yasağı uygulanacak ve teşvik sisteminden yararlandırılamayacak

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Son Güncelleme: 09.06.2021 14:05
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