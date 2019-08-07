Veteriner Dairesi çağrıda bulundu

Veteriner Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nın kurban ruhuna uygun şekilde kutlanması, kurban kesimlerinde hayvan refahı ve hijyenik şartların gözetilmesinde, çevre kirliliğinin önlenmesinde herkese görev düştüğü belirtildi.
ZOONOZ HASTALIKLARI
Hasta hayvanlardan elde edilen gıdalarla veya doğrudan temasla geçebilen zoonoz hastalıkların görülme sıklığının Kurban Bayramlarında artış gösterdiği uyarısında bulunulan açıklamada, “Kurban Bayramı ile ilişkili olabilecek bazı zoonoz hastalıklar maalesef ülkemizde de mevcuttur. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların azaltılması veya önlenmesi için kurbanlık hayvanların asgari teknik ve sağlık şartlarına sahip mezbahalarda veteriner hekim kontrolünde kesilmesi ve tüketiciye sağlıklı bir şekilde sunulması en uygun harekettir” ifadeleri kullanıldı.
Kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi yapılırken, hayvan refah kurallarının gözetilmesi ve hayvana eziyet edilmemesi için de gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Gebe veya yeni doğum yapmış olan, kurbanlık yaşına gelmemiş olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, kılları karışık ve mat halde olan, ishali olan, zayıf, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olan hayvanlardan kurban olmaz. Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlar tercih edilmelidir” uyarısında bulunuldu.
Kurban Bayramı’nın birinci günü veteriner hekimlerin görev yapacağı mezbahalar şöyle:
Etsan Mezbahası Cihangir
Kıbet Mezbahası Haspolat
Aket Mezbahası Akdoğan
Alsancak Mezbahası Alsancak
Lapta Mezbahası Lapta
Güzelyurt Mezbahası Güzelyurt
İskele Mezbahaı İskele
Akdoğan Mezbahası Akdoğan
Gönyeli Mezbahası Gönyeli
Lefke Mezbahası Lefke
Mehmetcik Mezbahası Mehmetcik
Yenierenköy Mezbahası Yenierenköy
Dipkarpaz Mezbahası Dipkarpaz