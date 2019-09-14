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Verigo Festivali başladı

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.

Verigo Festivali başladı

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
Verigo Festivali başladı

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.
Yedidalga Halk Plajı’nda yer alan ve 2 gün sürecek Festival, köy girişinden başlayıp plaja kadar süren kortejle açıldı. Davul zurna çalınmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.
Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da katıldı.
ATALAR
Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Cavit Atalar, konuşmasında, Çilek Festivali, 5 Eylül Yeşilırmak Bütünleşme Günü ve Verigo Festivalinin ülkenin en batısının 3 önemli günü olduğuna işaret ederek, bölge halkın büyük bölümünün üretici olduğuna ve üretimden vazgeçmediğine dikkat çekti.
Geçen yıl yaşanan dolu felaketinden zarar gören üreticilerin en erken zamanda tazmin edilmesini talep eden Atalar, çileği eski yıllardaki gibi ihraç edebilecekleri, ambargoların kaldırıldığı, barış dolu günler diledi. 
KAYA
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Batı bölgesini ülkede yüzde 35 oranında üretime sahip olduğunu belirterek, geçen yıl doludan zarar görmesiyle düşen verigo rekoltesinin daha da artmasının ve üreticilerin üretimlerine sahip çıkmasının önemine işaret etti.
Lefke ilçesinin sorunlarına da değinen Kaya, CMC, çift şerit yol ve balıkçı barınağı konularına kalıcı çözümler üretilmesini talep etti. 
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında, yıllarca ihmal edilen Batı bölgesinin giderek geliştiğinin altını çizerek, Kıbrıs Türk toplumun elbirliğiyle, barış içinde, üretimi de artırarak gelecek nesillere güzel bir vatan bırakmak için uğraşmak zorunda olduğunu söyledi.
TÖRE
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, üretim ve üretimi devam ettirmenin bir ülke için çok önemli olduğunu kaydederek, üretici birliklerinin hükümetlerle ciddi işbirliği içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

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Töre, vatan yapılan toprakların korunmak zorunda olduğuna işaret ederek, barışın adının bu toprakları korumak ve Türkiye’nin garantisinden asla vazgeçmemek olduğunu belirtti.
EROĞLU
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yaptığı konuşmada, verigo ürününün güzel tadına değinerek, bu ürünü kendi evinde dalından koparıp yeyebilmenin keyfinin de bir başka olduğunu söyledi.
Eroğlu, bu ürünü daha da çoğaltarak ihracatını yapmak için çalışılmasının önemine vurgu yaparak, üreticilere başarılar diledi.
TATAR
Başbakan Ersin Tatar da,  verigonun Kıbrıs’a özgü, tadı bambaşka bir ürün olduğuna dikkati çekerek, bu ürünü iyi değerlendirmek, korumak ve geliştirmek gerektiğini söyledi.
Tatar, Tarım Bakanlarının gerekli denetim ve kontrolleri yapıp vatandaşları korumak zorunda olduğunu, ayrıca ürünlerin daha verimli hale getirilmesi için çalışması gerektiğini belirterek, hükümetin de bu konuya hassasiyetle önem  verdiğini ifade etti.
Hükümetin her zaman üreticilerin yanında olduğuna da vurgu yapan Başbakan Tatar, üreticinin de kazanması için gereken tüm önlemleri almanın görevleri olduğunu kaydetti.
AKINCI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, festival açılışındaki konuşmasında, Batı bölgesinin çilek, verigo, hurma, ceviz gibi önemli ürünlere sahip olduğunu belirterek, bunların yanı sıra eğitim alanında da en önemli ürünün LAÜ olduğunu vurguladı.
Bölgedeki yıllardır kanayan yara olan CMC sorununa bir çare üretilmesinin önemini belirten Akıncı, geçen yıl doludan zarar gören üreticilerin tazmini konusunda hükümetlerin sorumluluğunun devam ettiğini ve bu konudaki sıkıntıların aşılması gerektiğini kaydetti.
Akıncı, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kıbrıs Türk halkının bu adadaki diğer toplum kadar eşit hakların sahibi olacağı bir geleceğin takipçisi olduğunu ve böyle bir geleceğe ulaşmanın Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu söyledi.
Akıncı, Kıbrıs Türk halkının, uluslararası hukuk içinde hak ettiği yeri almasının, güvenlik içinde yaşamasının, gençlerinin gelecek belirsizliğinden kurtulmasının, ambargolardan kurtulmasının ve bu adada barış, huzur, güven içinde yaşamasının hakkı olduğunu vurgulayarak, “Bbunun da yolu bellidir. Haklarımızı sonuna kadar savunarak BM parametrelerinde müzakerelere devam etmektir” dedi. 
Konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sundu ve konuklara palüze ikramı yapılarak ve stantlar gezildi.

Son Güncelleme: 14.09.2019 14:41
Anahtar Kelimeler:
Verigo Festivali
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