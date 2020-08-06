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Vergi-sen Başkanlığına Şebnem Kuyucuoğulları Getirildi

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen) yeni yönetimi belirlendi. Başkan Şebnem Kuyucuoğulları oldu. 

06 Ağustos 2020 Perşembe 19:08
Vergi-sen Başkanlığına Şebnem Kuyucuoğulları Getirildi
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Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen) yeni yönetimi belirlendi. Başkan Şebnem Kuyucuoğulları oldu. 
Sendikadan verilen bilgiye göre yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
“Genel Sekreter Ediz Uzun; Mali Sekreter Duygu Mısırlı; Genel Sekreter Yardımcısı Feride Örü; Üye Sorunları Sekreteri Cem Gökbörü; Eğitim Sekreteri Kemal Akbatu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ünsal Vatan Keyfiala; Sosyal İşler Sekreteri Mustafa İnçay; Bilgi İşlem Sorumlusu Halil Koşucu; Örgütlenme Sekreteri Osman Göztaş; Lefkoşa Bölge Temsilcisi Kıymet Baytaroğlu; Girne Bölge Temsilcisi Özlem Durma; Güzelyurt Bölge Temsilcisi Hasan Koçyiğit; Gazimağusa Bölge Temsilcisi Rasiha Güneysu; İskele Bölge Temsilcisi Kemal Sesigüzel”

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Denetleme Kurulu “Dursun Karal, Halit Kıryağdı, Ali Akyürek”; Disiplin Kurulu ise şu “Aykut Özükan, Serpil Tecen, Serhan Egemen”den oluşuyor.
(RÇ/FEZ)
 

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