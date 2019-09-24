Vergi-sen’in Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Girne Şubesindeki süresiz grevi askıya alındı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.
24 Eylül 2019 Salı 08:16
Son Güncelleme: 24.09.2019 12:00
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.