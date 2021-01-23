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Vergi-sen’den Gelir ve Vergi Dairesi yönetimine tepki…

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), temaslı izolasyonundayken göreve çağrılan ve sonra pozitif olduğu anlaşılan üyeleri hakkındaki tutumu nedeniyle Gelir ve Vergi Dairesi yönetimini eleştirdi ve yasal haklarını arayacağını açıkladı. 

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:15
Vergi-sen’den Gelir ve Vergi Dairesi yönetimine tepki…
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Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), daire çalışanlarının, sağlıklarını riske atarak, sorumluluk bilinciyle bir gün dahi dairenin kapanması noktasında talepleri olmadığını, bu süreçte vatandaşlarla bire bir temaslı bölümlerde ara vermeden çalışan bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıkan bir esnaf ile teması olduğunu bildirdi.

Vergi-Sen Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Ediz Uzun, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu çalışanı arayarak evde izole olmasını istediğini, bu kişinin, iki kez test yaptırarak daire yönetimi ile sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Uzun, son testinin sonucunun çıkmasına bir gün kala idare tarafından göreve çağrılmasına karşın personelin “iki gün daha izolede kalıp pazartesi işe başlaması” talebini ilettiğini, ancak yöneticiler tarafından kendisine “özürsüz ve izinsiz daireye gelmemesi” halinde gerekli yasal işlem başlatılacağı konusunda mobbing yapıldığını öne sürdü.

Ciddi bir direnme ve tartışma sonucunda daireye gelmek zorunda kalan personelin testinin pozitif çıktığını ifade eden Uzun, pozitif çıkması ve yaşadığı travmanın, temas ettiği arkadaşlarına yaşattığı tedirginliğin söz konusu personeli fazlasıyla yıktığını belirtti.

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Sendikanın tüm çaba ve açıklamalarına karşın, daire yönetiminin “ben en iyisini bilirim, kimseden akıl almam” mantığı ile daha ilk dakikalardan itibaren ilgili çalışanın gıyabında suçlamalara gittiğini kaydeden Uzun, sendikanın hem izole olmak hem de yaşanan bu mobbing ile duyarsızlığa karşı dün bir günlük grev yaptığını hatırlattı.

Uzun şöyle devam etti:

“Ne acıdır ki, suçluluk psikolojisi ile hasta yatağındaki bir personeline basın açıklaması ile kamuoyu önünde ‘yalancı’ ve ‘sorumsuz’ damgası vurmaya, sosyal medyada linç ettirmeye çalışan bir kurumun yöneticileri, sanırız KKTC tarihinde bir ilke imza atmışlardır. Yönetimin alelacele, suçlu psikolojisi ile kaleme aldığı basın açıklaması dikkatli okunduğunda çelişkilerle doludur. Unutulmamalıdır ki gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. 
Sendika olarak Vergi Dairesi’nin düştüğü bu durumdan tutun da arkadaşımız ve ailesi şu anda hastalığın pençesinde savaş verirken biz sendika olarak kamuoyu önünde ‘yalan söyledi/ söylemedi’ gibi seviyesiz bir tartışmaya çekilmekten dolayı hicap duyuyoruz. 

Bizim gailemiz, arkadaşımızın ve ailesinin bir an önce iyileşmesi ve aramıza dönmesidir. Ancak şu bilinmelidir ki, birilerinin makam hayali ve hırsı için kendilerini haklı çıkarmak uğruna atılan iftiralara, arkadaşımızın onurunu teslim etmeyeceğiz. Mesai arkadaşımız iyileşir iyileşmez tüm yasal haklarını arayacağız. 

Baskı ve yıldırmalara karşısında Vergi Dairesi çalışanları gerekli cevabı misliyle verecektir.”


 

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Son Güncelleme: 23.01.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
Gelir Ve Vergi DairesiVergisen
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