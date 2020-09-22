banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
468.037
DOLAR
7.6228
STERLİN
9.8242
EURO
8.9542
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Bir sağ lider ilk defa bunu söylüyor!
Bir sağ lider ilk defa...
Su tankerlerinin intikamı...
Su tankerlerinin intikamı...
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
banner376

VERGi-SEN :”Sorunlar çözüme ulaşmazsa grevler devam edecek”

VERGi-SEN Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları,  Gazimağusa, Girne ve Güzleyurt’taki  Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde bugün gerçekleştirdikleri grevin sorunlar çözüme ulaşmadığı takdirde devam edeceğini açıkladı.

22 Eylül 2020 Salı 12:50
VERGi-SEN :”Sorunlar çözüme ulaşmazsa grevler devam edecek”
banner337
banner351


VERGi-SEN Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları,  Gazimağusa, Girne ve Güzleyurt’taki  Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde bugün gerçekleştirdikleri grevin sorunlar çözüme ulaşmadığı takdirde devam edeceğini açıkladı.
Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler birimlerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, yoğunluk uzun kuyruklara ve  saatlerce beklemelere sebep olduğundan  hem vatandaş hem de bu birimlerde çalışan personelin sorunlar yaşadığını kaydetti. Pandemi döneminin  durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini ifade eden Kuyucuoğulları, “Online sisteme geçilmesi bu kuyrukların kısmen azalması sağlanmış ama devirlerin şubelerde yapılmaya başlanması ile  yine saatlerce sırada bekleyen vatandaşlara sebep olmuştur. Ayrıca sistemden kaynaklanan sorunlar sebebiyle çoğu vatandaş işlemlerini online yapamamaktadır.” dedi.

banner341
Öte yandan her bakanlığın kendi inisiyatifinde rotasyona girme kararı aldığını belirten Kuyucuoğulları,  bu kararın yoğun çalışan dairelere uygulanamayacağını ifade etti.
Kuyucuoğulları, “Zaten İş yükü ve personel dağılımı kamuda çok dengesiz olduğundan, ve  yoğun çalışan vergi daireleri gibi  vatandaşın ve mükelleflerinin yoğun uğradığı dairelerde uygulanması, ne teması ne de iş hacmini azaltamaz.”dedi.
Vergi Dairesi’ne rotasyon uygulanamaz oluşunun  devlet daireleri arasında  ezilen bir kesimin yaratılmasına ve  kamu çalışanları arasında ayrımcılığa sebep olacağını belirten Kuyucuoğulları, “Daireler arası ayrımcılık olmaması ve  teması minimuma indirmek için yaz mesaisinin biraz daha uzatılması bir öneri olabilir.” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 22.09.2020 12:58
Anahtar Kelimeler:
Vergisen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTÖS, Sucuoğlu'nu bilgi vermeye çağırdı
KTÖS, Sucuoğlu'nu bilgi vermeye çağırdı
İşyerinin kazancını çaldı
İşyerinin kazancını çaldı
‘Nerede oy kullanacağım’ sorusuna YSK'dan bilgilendirme
‘Nerede oy kullanacağım’ sorusuna YSK'dan bilgilendirme
Yusuf Kurt'tan acı haber geldi...
Yusuf Kurt'tan acı haber geldi...
İzcan: “KIB-TEK, borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur”
İzcan: “KIB-TEK, borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur”
9.Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul çalışmaları başladı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul çalışmaları başladı
Foder ve Telsim İşbirliği Protokolünü Yeniledi!
Foder ve Telsim İşbirliği Protokolünü Yeniledi!
GAÜ’DEN KKTC’YE özel güz dönemi Pedagojik Formasyon için son başvuru 9 ekim
GAÜ’DEN KKTC’YE özel güz dönemi Pedagojik Formasyon için son başvuru 9 ekim
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş: “bırakın Kendi Demokrasimizi Yaşayalım”
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş: “bırakın Kendi Demokrasimizi Yaşayalım”
TATAR: “EKİMİN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK”
TATAR: “EKİMİN İLK HAFTASI TAMAMLANACAK”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim