banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99836
ALTIN
252.697
DOLAR
5.6419
STERLİN
7.1173
EURO
6.3714
Kan donduran tehdit!
KAN DONDURAN TEHDİT!
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
HIRSIZLIK ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Güney Kıbrıs'tan bu kez de traktör çaldılar
GÜNEY KIBRIS'TAN BU KEZ DE...
Lapta’da yangın: Buzdolabı yangına neden oldu
LAPTA’DA YANGIN
banner306

Vergi Sen, hayat pahalılığından eksiltme yapılmasını eleştirdi

Vergi Sen, hayat pahalılığından eksiltme yapılmasını eleştirdi

02 Temmuz 2019 Salı 14:12
Vergi Sen, hayat pahalılığından eksiltme yapılmasını eleştirdi

Gelir ve Vergi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) hayat pahalılığından eksiltme yapılmasını eleştirdi.

Konuyla ilgili Vergi-Sen’den yapılan açıklamada “Hükümet edenler her zaman olduğu gibi bütçe açığının sebebini kamu çalışanlarına ödenen maaşlara bağlayarak, kamu çalışanlarını yine şaşırtmamışlardır” denildi.

“Ocak 2019- Haziran 2019 dönemine ait hayat pahalılığı oranından 2 puan eksiltme yaparak bütçe açığının kapanacağı algısı yaratılması, kamu çalışanlarını toplum nezdinde bir kez daha hedef tahtasına koymuştur” denilen açıklamada, ülkenin “kanun hükmünde kararnamelerle yönetilemeyeceği” dile getirildi.

banner317
Açıklama şöyle devam etti:

“Vergi Dairesi çalışanları olarak bizler, bütçede meydana gelen açıkların, yapılacak yasal düzenlemelerle kapatılacağının farkındayız ve görüyoruz. Geçmiş hükümetler döneminde, tüm uyarılarımıza rağmen vergi politikalarındaki yanlış uygulamalar bütçedeki açığı daha da büyütmüştür. Bu yanlış uygulamaların bir tanesi de aflardır. İktidarın göreve gelmesinin ikinci gününden itibaren yine af gündeme gelmiştir. Bütçenin bu günkü içler acısı halinin en büyük sebeplerinden biri de tamamen politik kaygılarla çıkarılan aflardır.

Hayat pahalılığı oranında yapılacak 2 puanlık eksiltme ile enflasyon karşısında her gün eriyen maaşlar kamu çalışanlarının alım gücünü daha da zayıflatacaktır. Ekonominin dengelerini düşünürsek, can çekişmekte olan küçük esnaf da bundan fazlasıyla etkilenecek, kepenk kapatan onlarca küçük esnafa yenileri eklenecektir. Hükümet edenlere uyarımızdır;  bütçe açığını bordro mahkûmlarının maaşlarına göz dikerek kapatamazsınız,  asıl hedefiniz ‘sebeplerini sizin de çok iyi bildiğiniz’ kayı dışı ekonominin kayıt altına alınması için yapılacak yasal düzenlemelerdir”

Son Güncelleme: 02.07.2019 17:16
Anahtar Kelimeler:
Vergisen Hayat Pahalılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Akyar, füze olayı ile ilgili değerlendirmede bulundu
GAÜ Akademisyeni Akyar, füze olayı ile ilgili değerlendirmede bulundu
Muhtaroğlu, 2019 yılı ilk yarısında Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı
Muhtaroğlu, 2019 yılı ilk yarısında Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı
KSP: “Önemli gerçeklerin gizlendiği endişelerini taşımaktayız”
KSP: “Önemli gerçeklerin gizlendiği endişelerini taşımaktayız”
Başbakan Tatar, Türkiye Belediyeciler Birliği Heyetini Kabul Etti
Başbakan Tatar, Türkiye Belediyeciler Birliği Heyetini Kabul Etti
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Tarafından “bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü” Çalıştayı...
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Tarafından “bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü” Çalıştayı...
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
AFAD, füzenin düştüğü bölgede kimyasal ölçüm yaptı
AFAD, füzenin düştüğü bölgede kimyasal ölçüm yaptı
Edip Akbayram Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne aldı
Edip Akbayram Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne aldı
Temel arıcılık kursu 8 Temmuz’da başlıyor
Temel arıcılık kursu 8 Temmuz’da başlıyor
Güngördü, Girne Evrensel Müzik Derneği’ni kabul etti
Güngördü, Girne Evrensel Müzik Derneği’ni kabul etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim